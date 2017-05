El técnico de Limón FC, Horacio Esquivel, asumió la responsabilidad por la derrota de su equipo ante Saprissa.

¿Por qué le costó a Limón el arranque?

–Yo creo que no fue que nos costó, yo me equivoqué en el planteamiento. Este equipo no es para venir y especular. La responsabilidad del primer tiempo fue mía. Si ustedes vieron el segundo tiempo hubo un tramo en que Saprissa estuvo resguardado.

¿Esa es la justificación de la derrota?

–No estoy justificando, Saprissa nos ganó bien. No usé esa palabra, dije que me equivoqué.

¿Siente que el equipo no ha estado a la altura?

–Yo no puedo decir que este equipo no ha estado a la altura. Si no estuviéramos a la altura no estaríamos en la cuadrangular. Hay dos equipos grandes que no están.











Comparta este artículo Deportes Horacio Esquivel: ‘Yo me equivoqué en el partido’ Rellene los campos para enviar el contenido por correo electrónico. De: Para: Se ha enviado correctamente: Noticia La Nación: Horacio Esquivel: ‘Yo me equivoqué en el partido’ Lo sentimos: Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.