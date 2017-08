Horacio Esquivel construye equipo con puras raíces de Limón

Lejos de lamentarse por las figuras que se le van del club en todos los mercados de fichajes, el técnico de Limón, Horacio Esquivel, reconstruye su planilla con puras raíces de Limón.

"Siempre he dicho que mi objetivo es que llegue el momento que no tenga que traer nadie, a no ser que venga uno que fuera limonense. La provincia produce bastante jugador", comentó Esquivel a este medio.

El timonel hizo énfasis en que solo ha utilizado a futbolistas provenientes de la provincia, en los tres compromisos que llevan en el Apertura, ante Liberia (2-1), Cartaginés (0-0) y Herediano (0-2).

"Me ha tocado usar el 100% limonenses, incluso los que están en el banquillo, y eso es lo que quiero aprovechar porque aquí hay muy buen biotipo de deportistas", dijo.

Incluso, Esquivel ya le ha dado mayor protagonismo a jóvenes figuras, como Keyder Bernard, de 21 años.

"Para uno es muy satisfactorio porque son de acá y que le correspondan de buena manera, es lo que uno espera de ellos. Los jóvenes que he alineado me han respondido a la confianza y esa parte me enogullese más", añadió.

El jefe del banquillo de la Tromba del Caribe espera que no le pase factura el compromiso disputado a mitad de semana, ante Herediano (derrota 2-0), en el Rosabal Cordero.

Asegura que han realizado un buen trabajo en la recuperación de los futbolistas y están confiados en poder utilizar al once habitual este domingo, a la 1: 30 p. m., contra Saprissa en el Estadio Juan Gobán.