Horacio Esquivel, Jeaustin Campos y Benito Floro calientan su verbo en las ruedas de prensa

Conforme avanza el torneo, el verbo en los banquillos comienza a encenderse. Es el caso de Horacio Esquivel, técnico de Limón, Jeaustin Campos, de Cartaginés, y Benito Floro, de Alajuelense.

Los dardos de los entrenadores atacan a todos por igual, a sus rivales y a la prensa deportiva.

El estratega del líder, Limón, es uno de los que habla sin pelos en la lengua. En la presente campaña ha lanzado duras críticas a la Universidad de Costa Rica y al Saprissa.

Por ejemplo, el 5 de marzo, Esquivel arremetió contra Mauricio Wright, timonel celeste, al asegurar que habían golpeado de más a sus jugadores.

"La U va más al cuerpo que al balón, cada técnico tiene su librillo, tengo que respetar a las personas, tengo casi nueve jugadores golpeados, no si eran judocas, se le respeta eso al técnico de la U", expresó Esquivel.

Además de Wright, el limonense ya había criticado a Carlos Watson, estratega morado, luego del partido que perdieron 2-1 en la Cueva.

"A Saprissa lo teníamos bien medido, que agarran y lanzan pelotazos al costado de Daniel Colindres, luego cambian y mandan pelotazos al otro lado. Casi que no sé si era voleibol o fútbol lo que jugaba el Saprissa, pero eso es problema de ellos", explicó Esquivel.

Otro que no pierde oportunidad es el jefe del banquillo brumoso. Fiel a su estilo directo frente a los micrófonos, Campos denunció públicamente que el árbitro del juego entre Saprissa y Cartaginés, Ricardo Montero, fue "súper acomodado".

"Me parece que fue un arbitraje totalmente acomodado, súper acomodado, patético", citó Campos tras caer 2-0 en la Cueva el pasado miércoles.

Campos aprovechó para enviarles un recado a Marvin Angulo y a Elías Aguilar, quienes en el pasado se han quejado de que les cometen muchas faltas.

"A Cristopher Núñez (juvenil brumoso) lo mataron a patadas y no quiero salir en defensa de él como otros entrenadores, que Angulito, que Elías Aguilar, no, no. Si lo tienen que pegar, que lo peguen, yo no tengo ningún problema en eso", dijo Campos.

Otro que ya empieza a ser más frontal es el español Floro, quien el pasado martes tuvo una confrontación de casi siete minutos con periodistas cuando le preguntaron si presentó la renuncia al cargo, como lo aseguró Diario Extra.

Floro intentó esquivar todas las interrogantes, pues respondió una y otra vez que solo iba a hablar sobre el juego frente al Herediano, que se disputó el pasado miércoles (0-0).

"Yo lo que quiero es ayudarles a ustedes (a la prensa) a entender que Costa Rica a nivel futbolístico y de muchas cosas es precioso y no tiene por qué caer en ese tipo de bolas", dijo Floro.

Cuando le preguntaron de nuevo, contestó: "¿Pero usted cree que tendré otras palabras diferentes para usted que las que di a su compañero? ¿No lo puede comprender?".

Y agregó: "Vine a hablar del partido y usted me sale con lo que dijo un periodista. Qué quiere que le diga yo. Son 15 periodistas y cada uno da una noticia diferente que no es de fútbol".

Luego de la tercer pregunta su molestia se hizo notar. "Repito una vez más a ver si nos centramos, es una conferencia para hablar del partido de mañana, no es para hablar de la institución. Tiene alguna pregunta más por favor, que sea de fútbol".

Cuando Fabián Borbón de Canal 7 le exigió respeto, Floro expresó: "Ustedes no me están respetando porque yo les digo a ustedes que busquen la fuente y la contrasten. Quizás no lo están entendiendo, les digo por última vez ayuden a que el fútbol esté libre de esas cosas, no de las milongas que hay. Cuando decidan hablar del partido, me lo dicen por favor".

A partir de ese momento las consultas fueron sobre la previo del clásico provincial, pero Floro pareció no estar informado, pues no podía contar con José Luis Cordero para dicho encuentro.

"¿Cordero no va a estar?, ¿está sancionado? No, eran dos, es que como vamos tan rápido... Tenemos tantos partidos seguimos que no sabemos", respondió Floro.

En esta temporada, el entrenador de Herediano, Hernán Medford, ha sido más comedido en sus encuentros con las cámaras y las grabadoras, al igual que Watson, quien no suele polemizar.











