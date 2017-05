Hernán Medford sobre cántico 'Saprissa huele a muerto': "Estaba eufórico y ni sabía qué carajo estaba diciendo"

Redacción

El domingo 21 de mayo, tras la conquista del título de campeón con Herediano, el técnico florense, Hernán Medford, acabó envuelto en una polémica.

Adentro del autobús que llevaría al equipo a la celebración en Heredia, trofeo en mano, el timonel rojiamarillo se unió al coro de sus jugadores que a viva voz cantaban 'Saprissa huele a muerto', a pocos metros del estadio morado.

Un video que se hizo público en redes sociales muestra eufórico al timonel rojiamarillo quien, en entrevista con La Nación, aseguró que nunca tuvo la intención de ofender al saprissismo con ese cántico.

Medford explicó lo que pasó esa noche en Tibás y afirmó tajante que, si se entera de quién filtró el video, lo expulsará del club "sea quien sea". Además le ofreció disculpas a aquellos saprissistas que se hayan ofendido.

¿Qué explicación da sobre el video donde sale cantando 'Saprissa huele a muerto'?

Ese fue un momento de euforia, privado, que algún atrevido sacó. Otra cosa sería si yo lo hago en público o en la cancha. Yo ofrezco disculpas si alguien se resintió porque no era mi intención. Fue un momento de euforia y nada más.

"Yo no lo canté para molestar y menos a una afición a la que le tengo cariño. Por eso, públicamente me disculpo".

Un sector del saprissismo lo criticó duro...

Sí porque alguien sube el video y después aparecen el montón de comentarios. Yo me pregunto: ¿cuándo han puesto un comentario sobre todo lo bueno que hice? Muy pocas veces he visto algo así.

"Yo salvé a ese equipo de la quiebra, pagué mi propio sueldo y deportivamente hice historia ahí. Es lo típico que pasa en Costa Rica, por una cosita así se les olvida lo demás".

¿Le ganó la euforia?

Es que en ese momento estaba caliente y eufórico, quizás por eso dije cosas que no debía decir. Y por la misma euforia uno no sabe ni qué carajo está diciendo.

"Y repito, nunca lo hice con la intención de ofender, menos a una institución a la que le tengo el mayor respeto del mundo. El que entiende lo contrario es un mal agradecido por todo lo que hice por ese club.

"Sería el colmo que alguien crea que yo puedo insultar a Saprissa. No pueden tener una memoria tan flaca".

Cuando usted volvió a Tibás como técnico de Herediano corearon su nombre. Por lo visto, el recibimiento quizás no sea igual a futuro..

Bueno, es que la gente tiene que entender que uno es un profesional. Yo me siento en la banca del Saprissa y hay gente que me insulta. Y ahí no pasa nada.

"Yo le pido a la afición que ponga las cosas en una balanza, lo que hice antes por la institución y lo que pasó, a ver quién gana. Por eso mis disculpas, al que la quiera aceptar, bien, y al que no, pues allá ellos, porque siempre hay gente negativa".

En redes sociales no faltó quien lo etiquetara a usted como un ídolo muerto...

Si por dos palabras me quieren juzgar, nada más digo, pongan todo en una balanza, lo que hice por el club y una estupidez de estas.

"Además, si en la vida uno puede salir a decir me equivoqué, lo hago, pero si el ser humano no está capacitado para aceptar una disculpa, lo siento mucho.

"Cuando me dijeron que yo salí cantando eso ni me acordaba".

¿Tiene idea de cómo se filtró ese video? Porque fue adentro del autobús del equipo.

Eso fue algo íntimo de nosotros y, como dije, no sabía ni qué carajos estaba coreando. Además, todos los equipos lo hacen. No se trata de ofender a nadie, pero si alguno quiere enterrarme por eso, que lo haga. Tengo la conciencia limpia.

"Si me doy cuenta quién fue, y si es alguien del equipo lo saco. Sea quien sea. Era algo privado, interno, por eso no era una ofensa, era entre nosotros".

¿Fue como el equivalente a que lo grabaran en el camerino?

Exactamente. Estabamos celebrando y todo llevó a decir cosas que no debían decirse. Jamás fue mi intención.

"Es como cuando te ponés a cantar una canción y ni te sabés la letra. Cuántas canciones he cantado, que por cierto soy malísimo, y ni sé lo que estoy diciendo. Con esto fue igual".

¿Las vueltas de la vida podrían llevarlo de regreso en algún momento a Saprissa?

El fútbol da muchas vueltas. Hoy estoy súper contento donde trabajo y le agradezco mucho a Heredia y espero seguir dándoles más campeonatos.

"Aquí hay 12 equipos y uno puede dirigir a cualquiera, no solo a uno. Por eso no he irrespetado a nadie ni lo haré. Y puedo decir que tengo las puertas abiertas en todos los equipos de Primera División. Así de simple".

¿En la calle alguien le ha reclamado?

No, eso se dio en redes sociales, pero la verdad me importa un carajo lo que se diga en redes. Uno ni sabe quién escribe, puede ser que lo estén haciendo desde China que a mí me importa un pito.

"En la calle recibo muestras de estima y respeto a todas las aficiones. Que en el estadio le griten a uno es normal, pero la gente sabe lo que le he dado a este país".

¿Aprendió a blindarse de los insultos en el estadio?

Sí y el que no sabe manejar eso, no puede dedicarse al fútbol. Eso no va a cambiar nunca; fuera de la cancha sí debe haber un respeto mutuo.

LEA Opinión: Herediano amenaza con un reinado largo

LEA: Hernán Medford: 'Queremos seguir rompiendo mitos y conseguir el bicampeonato'

ADEMÁS: Hernán Medford seguirá en el Herediano y cinco jugadores quedaron fuera