Hernán Medford: 'Le pedí a Jafet Soto que me ayudara'

Hernán Medford, técnico del Herediano, cumplió en Limón el primero de cuatro partidos de castigo por los reclamos al árbitro Keylor Herrera el sábado, en el juego ante Saprissa que finalizó 2-2 en la Cueva.

El Pelícano reveló que él mismo le pidió a Jafet Soto, gerente de los rojiamarillos, que estuviera en el banquillo junto a Mauricio Solís.

¿Qué opina sobre derrotar a Limón en el Juan Gobán?

Estoy contento por este gran resultado, porque venir a Limón y ganar es importante, no fue nada fácil sumar ante un equipo de Limón que venía arrasando en su estadio, porque Limón siempre complica, pero esto reitera que Herediano está metido y con ganas de buscar la final.

Después del partido contra Santos en el Rosabal Cordero (0-0), usted dijo que iba a recuperar los puntos.

Las estadísticas reiteran que Herediano fue el mejor equipo de visita y eso nos da confianza para los partidos, como el que viene ante Santos. El equipo se entregó bien, fue un triunfo con mucho mérito.

Esta vez cerró mejor el juego que contra Saprissa, que les empató al final.

También se jugó un buen partido contra Saprissa, pero hay que saber cerrar, tal vez no lo pudimos hacer bien en el otro partido, pero hoy se hizo bien.

¿Cómo manejó el tema de Elías Aguilar, que no sabía si iba a jugar ante la posibilidad de una sanción?

Manejamos varias opciones, con él y sin él, esperando la resolución del Disciplinario, porque todo lo que se hace en un partido se entrena. Ya teníamos previsto qué hacer si podía jugar y también el reemplazo; al final jugó bien.

¿Qué tanto los proyecta este resultado pues cierran con dos encuentros en casa?

Todavía no podemos brincarnos a los de casa, porque viene uno difícil contra Santos. Hay que ir a buscar afuera y el equipo está metido, está concentrado. Le agradezco a Jafet Soto porque le pedí que me ayudara, con Mauricio Solís, y en el otro partido estará Minor Díaz (solo fue castigado un juego) y yo desde afuera preparando el partido. Ahí estaba Jafet para darnos la mano y lo hizo bastante bien, esto es un equipo de trabajo y él es parte de nosotros.

Usted había dicho que no le gustaba el calendario pues tenía tres visitas seguidas, pero ya empató en Saprissa y ganó en Limón. ¿Piensa igual?

Seguimos diciendo que no nos gustó, pero hemos ido sacando el resultado. De lo que no nos gustó está saliendo bien, pero no escogería este calendario. Queda un partido afuera contra Santos que es muy difícil, pero el equipo está con ganas de buscar la cuadrangular.











