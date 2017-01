Hernán Medford: 'Nos acercamos al primer lugar y es lo importante'

Hernán Medford, técnico de Herediano, resaltó que aunque pretendían sacar el gane en Liberia, el empate le permite al menos quedar con solo un punto menos que Cartaginés, líder del Torneo de Verano con 10 unidades.

Medford calificó de "muy bueno" el choque frente a los liberianos y ahora dice estar enfocado en recuperar rápido al equipo, de cara al duelo que sostendrán el sábado en el Rosbal Cordero ante Saprissa, a las 8 p.m.

¿Qué valoración hace del empate?

Fue un empate justo. Los dos equipos se entregaron, fue un buen juego y aunque uno siempre quiere el triunfo, sumar afuera siempre es importante. Nos acercamos al primer lugar y es lo importante. Las últimas dos veces que habíamos venido a Liberia no nos fue bien, por lo que es bueno sacar algo.

¿Considera que la pelota ingresa en el primer gol de Libera?

De polémicas no hablo. Estoy tranquilo, ustedes los periodistas lo pueden analizar mejor. Yo no puedo hablar mucho de estos temas.

Vienen juegos complicados como el que tienen el sábado ante Saprissa ¿Le gusta el nivel del Torneo?

El Torneo de Verano es bueno, pero invito a todos los equipos a jugar como lo hacen contra Herediano. Respeto a todos, pero el fútbol profesional implica entregarse siempre. Ojalá que los no tradicionales jugaran así ante todos.

Les anotan muy temprano ¿Le falta concentración al equipo?

Los goles siempre son errores de un equipo y virtudes del rival. Son aspectos que se deben analizar y mejorar para que no vuelvan a pasar. Hasta cuando se gana se debe corregir, así que más aún cuando no se triunfa.

¿Espera un juego caliente, por el antecedente que hay de los juegos contra Saprissa?

Cuando termina un partido no hablo del otro. Estoy concentrado en lo que pasó hoy (jueves), debo analizar esto y no me puedo brincar lo que pasó ante Liberia porque sería irrespetarlos. Mañana (viernes) me preocuparé por Saprissa.

"Hay un desgaste importante porque viajar hasta acá (Liberia) es complicado y hay que enfocarse en la recuperación para llegar de la mejor manera el sábado, porque tenemos muy poco tiempo".