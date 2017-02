Hernán Medford: 'Estoy enojado y la afición también, pero están haciendo tragedia'

Team cayó 1-0 frente a la UCR, este miércoles

Por primera vez desde que llegó al banquillo de Herediano, hace un año, Hernán Medford escuchó gritos de aficionados del Team pidiendo su salida del equipo.

Transcurría la segunda parte ante la UCR, cuando un sector de los seguidores florenses presentes en el Cuty Monge mostraron su malestar, al verse abajo en el marcador 1 a 0 y estar a las puertas de sumar su tercer partido sin ganar (empate ante Liberia, igualdad frente a Saprissa y derrota contra los académicos).

Ante las críticas, el timonel rojiamarillo reaccionó molesto y dejó en claro que a su parecer la racha no da para tanto y que “cualquier equipo cae en baches”.

Algunas personas pidieron su salida del equipo durante el juego ¿Qué piensa de esto?

He ido ganando y hay gente a la que no le gusta el trabajo de uno. Tengo un año acá y uno no tiene derecho a una rachita de dos partidos. Después de un año completo entramos en una racha, que no es tan drástica, pero tengo claro que la afición es exigente, aunque no son todos.

Tienen tres partidos sin ganar ¿Cómo explicarle a la gente lo que pasa para que no caiga en desesperación?

Este equipo tiene derecho a pasar un momento así, no sé cuál es el drama. Estoy enojado y la afición también, pero están haciendo tragedia en un momento en el que todavía tenemos muchos partidos para recuperarnos y recapacitar sobre lo que hacemos mal. Todo equipo en el mundo cae en un bache y nosotros tenemos que sacarlo con el grupo unido.

¿Qué valoración hace del juego?

Después de este partido uno no sale contento. Le doy méritos a la Universidad de Costa Rica porque cuando uno pierde un partido así debe reconocer lo que hizo el rival. Lo intentamos por todas las vías y no se pudo, creo que nos hace falta terminar las llegadas porque generamos mucho y pecamos en el cierre.

¿A Herediano le falta un definidor?

Esto es lo que nos hace falta, porque el equipo llega y llega, pero no la metemos. Obviamente que es un defecto que tenemos y necesitamos corregirlo porque hay que ser más efectivo.

¿Qué tanto le afectó la salida por lesión de Elías Aguilar?

Él tiene sus características, uno planifica un juego y si se tiene que cambiar a los 10 minutos cuesta un poco, pero no es excusa porque el que entra debe hacerlo bien y para eso está acá. Hay que tratar que algunos jugadores rindan mejor.











