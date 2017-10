Hernán Medford: 'Yo me tuve que hacer la pregunta del récord para darnos méritos'

Goicoechea.

El estratega de Herediano, Hernán Medford, volvió a pedir que se le den méritos al Herediano, equipo que ya llegó a 12 juegos invicto, además añadió que un periódico del país solo ve lo negativo y no reconoce el trabajo que ha hecho el club rojiamarillo.

Por otra parte, Medford destacó la labor de sus pupilos, quienes este domingo le sacaron ocho puntos a Saprissa, con un juego más.

-¿Qué valoración hace del triunfo ante Guadalupe?

Estoy contento por un triunfo muy bien logrado, más por el rival que actuó bastante bien, así como se ganó hoy sabe más un triunfo, nos llevamos el gane con méritos porque lo buscamos en todo momento.

-¿Este es el máximo rendimiento del Herediano?

El equipo está bien, pero siempre hay que mejorar, mientras nosotros sigamos respetando al rival, pues estamos bien. Tenemos motivaciones como el invicto y demás, pero no hay equipo perfecto, hay mucho que trabajar.

-Su equipo le responde en todos los aspectos, ¿cómo analiza el aporte del banquillo?

Es importante, nosotros tenemos mucha variedad a nivel táctico, a nivel de jugadores y eso está bueno porque se ha confirmado que lo que hemos hecho está bien. Lo importante es recordar los buenos momentos, porque hay gente que solo recuerda lo malo, lo que ha hecho este equipo es muy bueno.

-Hoy está a ocho puntos del segundo lugar... ¿Qué le dice esto?

Muy bien, nosotros estamos en primer lugar a ocho puntos y eso es muy bueno. (Hay una pausa)

"¿Cuántas preguntas faltan? Yo hoy agarré un periódico y leí cosas negativas, hoy llegamos a un récord y nada, después dicen que no es persecución, pero llegamos a un récord y nadie pregunta nada... Alejandro, pregúnteme usted del récord, es más yo me tuve que hacer la pregunta del récord para darnos méritos... No como ese periódico que solo lo negativo ve, ojalá ese director que escribió ayer de lo negativo salga mañana hablando del récord... A veces hay que quitarse la camisa, señores, ser objetivos en la prensa.

-A un partido de romper ese récord, son 12 juegos invictos... ¿Qué piensa?

Es muy importante, ya lo igualamos el récord, ahora nos toca seguir haciendo historia con este equipo y vamos a buscar romper el récord. El día que perdamos nos van a dar con todo, entonces ahora voy a tirar a mi equipo para arriba.