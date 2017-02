Hernán Medford: 'Hay equipos que tienen cuatro partidos sin ganar y para ellos no hay crisis'

Técnico dice que su equipo no estaba en un bache

Heredia

El timonel rojiamarillo, Hernán Medford, aseguró que su equipo necesitaba una victoria para retomar confianza. Insistió en que el campeonato es muy apretado y seguirá así hasta las últimas fechas.

Luego del triunfo 3-2 sobre San Carlos, Medford afirmó que hay clubes que llegan a cuatro juegos sin victorias y para ellos no hay crisis, en cambio a Herediano se le resalta más cuando no gana.

-¿Qué valoración hace del juego ante San Carlos?

Como todos los partidos, muy dificil, San Carlos se paró bastante bien. Nosotros definimos mejor que en partidos pasados; aprovechamos las oportunidades y por ello ganamos.

-Su equipo mejoró, pero hubo jugadores que se vieron desesperados por anotar. ¿Usted lo vio igual?

Obviamente hay jugadores que viven de goles, el no estar haciéndolos les provoca presión, por lo menos hoy (sábado) anotaron y eso les da más confianza.

-¿Se hace más revuelo cuando Herediano no gana?

Yo a lo único que me dedico es a entrenar el equipo. Quien quiera comentar, que diga lo que quiera. He visto equipos que tienen cuatro partidos sin ganar y para ellos no es crisis. En cambio nosotros con un partido que no ganamos ya era crisis.

"El trato es diferente pero los muchachos ya demostraron que están haciendo un buen trabajo".

De los 13 goles, solo tres son de delanteros, ¿qué opina usted de su línea ofensiva?

En un equipo de fútbol la responsabilidad de meter goles no es solo de un hombre, por eso tratamos de practicar un fútbol total y cualquiera puede marcar goles. Si el equipo gana, se llama Heredia, si pierde se llama Heredia. Mientras se metan goles nunca me fijo quién lo haga.

Usted en el partido anterior habló de que había caído en una racha, ¿esta victoria le ayuda en la parte emocional para salir de ese bache?

Yo nunca he hablado de rachas, cuando un equipo mal acostumbra a su afición y a la prensa..., nunca nos había pasado que de dos juegos, no ganamos uno. Por eso muchos se asustaron. Eso para mí no es racha.

"Les dije a los muchachos que ganando nos quitábamos esa sensación. El campeonato está muy cerrado, los equipos que pelean el descenso nos complican a todos, de aquí al final todo seguirá cerrado, tanto para pelear arriba como abajo.

"Señores, estén preparados porque hasta la última fecha esto (la tabla ajustada) seguirá igual. Eso es bueno para el fútbol, olvidense que por llamarse Heredia, Alajuela o Saprissa, los juegos ya están ganados".