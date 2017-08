Hernán Medford: 'Ganar es el premio para un equipo que tiene tantas llegadas y siempre busca el partido'

Hernán Medford, técnico de Herediano, señaló que el triunfo de Herediano ante Limón 2 a 0 fue justo, más allá de la polémica que se dio porque Johnny Acosta marcó el primer gol en una clara posición adelantada.

Para el estratega, lo que importa es que su equipo siempre buscó el triunfo y generó opciones. Sobre las quejas de Horacio Esquivel, timonel caribeño, prefirió no referirse y reiteró que quien intentó ganar siempre fue el Team.

¿Qué análisis hace del juego?

Fue un partido difícil, pero bien jugado por el equipo. En el primer tiempo lo hicimos de buena manera, aunque en el segundo bajamos el ritmo. Sin embargo, ganar es el premio para un equipo que tiene tantas llegadas y siempre va a buscar el partido.

¿Siente que a Herediano no se le debe complicar tanto para ganar?

¿Por qué no se le puede complicar a Herediano? ¿Jugamos contra fantasmas? Limón es un equipo de respeto, que se para bien y practica un buen fútbol. Nosotros respetamos a todos los rivales, pero no entiendo si lo que quieren es que Herediano le pase por encima a todos y le meta siete; están equivocados. A nosotros nos va bien porque respetamos a todos los rivales. Nunca dije que los partidos serían sencillos.

"Herediano tuvo variedad, intentamos salir jugando, sin pelota larga, y aunque en ocasiones perdimos el balón, se vieron alternativas".

El técnico rival señala que el resultado lo marca mucho el gol en fuera de juego de Johnny Acosta, ¿qué piensa de esto?

No puedo opinar de lo que no veo. Ustedes (periodistas) son los que tienen la televisión para analizar y comentar todo.

"Vuelvo a decirlo, si un equipo va a buscar el partido desde el primer minuto, lo que se merece es el triunfo. Lo mejor es profundizar en todo lo que provocó y todo lo que hizo Herediano".

Acumulan 547 minutos sin recibir gol, ¿cuánto valor le da a esto?

Hay que sumar una seguidilla que viene desde el año pasado, porque es el mismo portero. Ojalá que lo resalten, porque es bueno que un equipo tenga tantos partidos sin recibir goles.

Tienen muchas variantes en ofensiva, ¿le preocupa que los delanteros no lleguen al gol?

No me preocupa, sino que me ocupa para trabajar con ellos todos los días en la definición. En cualquier momento empiezan a caer los goles, pero es clave que no caigan en desesperación. El torneo anterior fue igual, pero después empezaron a llegar las anotaciones

Se habla de los minutos que acumula Leonel Moreira sin recibir gol, pero ¿cuánto mérito tiene el trabajo defensivo?

Es trabajo, porque en la semana se trabaja con todos y aunque se den variantes de hombres y de sistema, somos un equipo que entiende bien a lo que juega y los esquemas.

"Hemos tenido bajas, pero más allá de eso los que los suplen lo hacen bien. Además, esto es un trabajo de equipo, como bien lo dice, no solo del portero".

Los jugadores que contrataron de menor cartel dan resultado y se van ganando un campo, ¿qué tan satisfecho lo deja esto?

Por eso se escogió bien a los jugadores. Es un buen trabajo que hace Jafet Soto sobre los jugadores. Algunas veces se asustan de las contrataciones que hacemos, pero ahora trajimos a cinco futbolistas bien baratos, jóvenes y rinden. Todo esto es resultado del buen seguimiento y por eso ellos terminan dando buenos resultados acá. Tenemos una buena combinación de experiencia y juventud.