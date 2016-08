Hernán Medford: 'Johnny Acosta es un buen jugador y un jugador de calidad es bienvenido'

Fútbol nacional

El técnico del Team florense, Hernán Medford, asegura que el exdefensor manudo Johnny Acosta es un futbolista interesante que puede llegar a aportar al cuadro rojiamarillo.

El defensor quedó fuera de Alajuelense el martes anterior mediante mutuo acuerdo, según explicó el club.

¿Cómo analiza la posibilidad de la llegada de Johnny Acosta al plantel?

No es un tema que se pueda adelantar porque no es nada concreto, pero es un jugador interesante. Es un tema que se puede profundizar más en un futuro, pero no es tan simple, hay cosas que se deben analizar. Es un buen jugador y en esta institución un jugador de calidad es bienvenido.

¿Cómo se aprovechó la primera semana larga para el Herediano, sin tener compromisos por el torneo local o la Concachampions?

Tuvimos una semana larga, la cual fue muy importante para corregir en lo que nos estábamos equivocando. La idea es mantenernos allí, muy cerca, de segundos, por lo que vamos a Limón con la actitud de ganar, de hacer un buen partido, porque el primer lugar no depende de nosotros, sino de lo que haga el equipo que está en el liderato.

Con los despistes defensivos que se han venido dando, ¿la recuperación de Luis Omar Hernández podría ser alternativa para el domingo?

Es una opción más porque hay varios lesionados, pero lo importante es que tenemos variedad en el plantel.

¿Los errores en la defensa se corrigen con cambio de jugadores o de trabajo.

Eso se corrige con trabajo. Es un poquito más de actitud y se habla con los jugadores de ello, porque la gente tiene que entender que es casi la misma planilla y más bien vinieron refuerzos, por lo que se debe trabajar en eso.

¿Cuánto le preocupa el tema del horario y la temperatura en el juego ante Limón?

Es cierto que tendremos una temperatura alta, con mucho calor y por eso hemos entrenado en un horario en el que la temperatura también es alta. Siempre se ha hablado de jugar en otro horario, pero si Limón lo hace será por algo, es un horario que les conviene y nosotros debemos adaptarnos.











