Hernán Medford se libró de sanción tras fuertes improperios hacia Wálter Quesada

El técnico de Herediano, Hernán Medford, se libró de una sanción tras lanzar fuertes improperios al árbitro Wálter Quesada tras el partido del pasado jueves 15 de diciembre, cuando Saprissa venció a Herediano 2-0 y se coronó campeón del Invierno 2016.

El Tribunal Disciplinario de la Unafut dio a conocer este martes las sanciones tras el encuentro entre morados y florenses y el nombre del timonel no aparece, pese a que existen videos en los que se deja en evidencia los insultos de Medford cuando se dirige a los camerinos. El timonel, molesto por dos evidentes penales no sancionados a favor de Herediano, reclama acaloradamente contra Quesada en la zona de camerinos una vez finalizado el primer tiempo. Al finalizar el partido, también encara al presidente del Consejo Director de la Unafut, Julián Solano, quejándose de las constantes sanciones en su contra.

Según Milton Castro, presidente del Tribuna Disciplinario, no se sancionó a Medford porque en los informes no aparece ningún detalle referente al entrenador.

"Ni el comisario de seguridad, ni el comisario del partido, ni el cuarteto arbitral señalan que Hernán Medford haya proferido algún insulto o palabra contra algún miembro de la Unafut u otra persona. (...) La conducta que se ha dicho en algunos medios no fue reportada en documentos oficiales para este Tribunal", explicó Castro.

El jerarca añadió que el Tribunal Disciplinario tampoco puede actuar de oficio.

"Si lo hizo (insultar), los miembros que se sintieran ofendidos tienen todo el derecho de hacer un informe y presentarlo al Tribunal y nosotros podríamos aplicar algún tipo de sanción, si lo amerita. No trabajamos de oficio por varias razones: no todos los miembros observan la televisión; además no podemos ser juez y parte, ir a traer la prueba analizarla y condenar a la persona, puesto que esta tiene que tener derecho de defensa. Por eso, nos remitimos a recibir infomes o denuncias y después resolverlas", añadió.

Los que sí fueron castigados son los jugadores florenses Esteban Granados, con tres partidos por insultar al árbitro Wálter Quesada, y Rándall Azofeifa, con un encuentro tras salir expulsado por doble tarjeta amarilla.

A ellos se une el delantero de Alajuelense Jonathan McDonald, quien recibió cuatro compromisos de suspensión, uno por acumulación de amarillas y los otros tres por insultar a un árbitro asistente, esto durante el partido entre la Liga y Santos.

Por su parte, Saprissa fue sancionado con un partido sin poder utilizar su estadio, debido a que permitió el ingreso de bengalas y bombetas en el partido ante el Team.











