Hernán Fener se inspira en Carlos Tévez y lo lleva tatuado en su piel

ÚLTIMA HORA 8 imputados por malversación en caso de exdiputado Jorge Angulo aceptan hechos para no ir a juicio

Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

Hernán Fener no conoce personalmente a Carlos Tévez, nunca habló con él y tampoco tuvo contacto por redes sociales, pero el brumoso no le quita sus ojos de encima al Apache en cada juego, lo toma como su gran referente, se inspira en él y hasta lo lleva grabado en su piel.

Fener, nacido en Quilmes (sudeste del gran Buenos Aires), no esconde su admiración por Carlitos y por ende no lo dudó ni un segundo para tatuarse en su brazo izquierdo una imagen de Tévez, en la que se observa a la estrella de la albiceleste de espaldas y portando el uniforme de la Juventus de Italia.

Además, lleva otro tatuaje en el lado derecho de su cuello con el número 32, mismo que utiliza en Cartaginés y que le gusta porque su compatriota lo portó en Inglaterra, cuando militó con el West Ham United, Manchester United y Manchester City, entre el 2006 y el 2013.

"A Tévez lo tengo como ídolo, es un gran ejemplo para mí y por eso llevo tatuado y tengo el número 32, porque era su número cuando jugó en Inglaterra, así que todo es por él. No lo conozco personalmente, pero me gustaría mucho conocerlo algún día. Sería un sueño hecho realidad", afirmó el jugador de los centenarios.

Hernán, de 26 años y fanático de Boca Juniors, toma apuntes cada vez que observa al Apache y por ende, en su labor como delantero trata de impregnar algunos de los movimientos de su ídolo, principalmente en la definición, misma que lo tiene como protagonista con Cartaginés tras marcarle un doblete a a Saprissa.

El desdoble hacia el arco, su intensidad para presionar y la rapidez para definir en momentos apremiantes, son las principales virtudes de Fener, quien llegó a la Vieja Metrópoli a la mitad del certamen anterior, logró cuatro anotaciones y una de ellas le permitió a los blanquiazules triunfar en el Morera Soto, después de 18 años sin hacerlo.

"Veo mucho fútbol, me gusta el estilo de Tévez, trato de ver y aprender de sus movimientos y sigo mucho todo lo que hace en los partidos. Desde afuera parece fácil la definición que hago, pero adentro con toda la presión es mucho más complicado. Estoy contento por el rendimiento del equipo y espero que sigamos prendidos arriba", agregó.

El ariete no escondió que fue difícil para él que desde su llegada a Costa Rica se le cuestionara por provenir del Berazategui, de la cuarta división de Argentina; sin embargo, afirma que siempre se mentalizó en demostrar que tiene calidad y espera que el Verano sea el certamen en el que se consolide.

"Sabía que no era un refuerzo que no venía con mucho nombre, pero estoy demostrando. El fútbol se juega 11 contra 11 y es igual en cualquier parte del mundo. Me enfoco en entrar a la cancha y hacer lo mejor para el equipo. Sé que hacerle goles al último campeón suma, pero tengo los pies bien puestos en la tierra", comentó.

La afición de los brumosos se identifica con el delantero; el verlo como estelar constantemente y rindiendo a un buen nivel, provocan que los fanáticos lo aplaudan, se metan con él y tengan un alivio, luego de observar a muchos extranjeros que pasaron sin pena ni gloria.

Hernán asegura que sus redes sociales están llenas de mensajes y esto le ayuda a lidiar con la nostalgia que le da el tener lejos a su familia, quienes lo apoyan y lo motivan desde Argentina.

Fener apunta a triunfar en Cartaginés, de la mano de la inspiración que le da Carlos Tévez y espera que esto le permita llegar a conocer a su ídolo, para mostrarle sus tatuajes, su admiración y narrarle que pone en práctica en suelo costarricense algunos de los movimientos del Apache.











Comparta este artículo Deportes Hernán Fener se inspira en Carlos Tévez y lo lleva tatuado en su piel Rellene los campos para enviar el contenido por correo electrónico. De: Para: Se ha enviado correctamente: Noticia La Nación: Hernán Fener se inspira en Carlos Tévez y lo lleva tatuado en su piel Lo sentimos: Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.