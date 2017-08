Hernán Medford: 'A veces pecamos de conformismo'

El técnico de Herediano, Hernán Medford, aseguró que no quiere conformismo pese a que van líderes invictos con 16 puntos.

1. ¿Cómo visualiza lo que ha hecho hasta el momento?

-Cuando se está de primer lugar es porque se han hecho las cosas bien. Aunque se gana, se falla y eso se ve en el entrenamiento durante la semana. Si analizamos las estadísticas nos va bien, pero tenemos que trabajar la parte mental para no creer que todo está listo, a veces pecamos de conformismo, mi trabajo será quitar ese conformismo porque falta mucho y no hemos ganado nada.

2. ¿Cómo atacó la campeonitis de inicio de torneo?

–Desde el primer partido vi bien al equipo, lo que pasa es que la competencia hace no relajarse a los jugadores. Cuando hay buenos jugadores en todas las líneas, todos quieren jugar. Hay que quitar el conformismo y hacer un equipo que juega bien.

3. ¿Qué opina del liderato con cuatro puntos de diferencia sobre Saprissa?

–Motiva estar donde estamos, pero tenemos que trabajar más la parte mental, cuatro puntos no es suficiente. Ahí estamos, pero falta mucho. Hay que tener cuidado de no relajarse.

4. ¿Qué opina de la etapa goleadora de Rándall Azofeifa?

–Yo no hablo de manera individual porque el que ganó hoy es Herediano, el que pierde es Herediano y todo es Herediano. No tengo que hablar ni bien ni mal de ningún jugador porque el fútbol es conjunto, todos luchan y corren. Es conjunto, no importa quién mete un gol o falle, a mí me gusta hablar generalizado.