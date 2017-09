Hernán Medford: ‘Es un triunfo que sabe muy bien’

1 ¿Qué análisis hace del juego ante Pérez Zeledón?

–Es un triunfo que sabe muy bien, en un muy buen partido. Cuando un equipo es superior de principio a fin tiene que ganar. Respetamos lo que hizo Pérez Zeledón, por momento se vieron bien y es un muy buen equipo, pero nosotros hasta tuvimos para más e hicimos los méritos suficientes para ganar.

2 ¿Este es el equipo que quiere o le falta afinar?

–Estoy muy contento, pero uno siempre busca corregir errores. Sin embargo, así es el fútbol, siempre hay alguna equivocación que se debe mejorar, pese a estar de líderes. Estamos en primer lugar, se jugó bien y al final el gane es justo para nosotros.

3 Ha manejado bien la rotación de jugadores, pero Julio Cruz casi no aparece, ¿qué pasa con él?

–Este equipo es competitivo, tanto entre los jugadores y con el rival. Aquí no es que hay rotación porque quiera, sino que son diferentes sistemas juego a juego o se dan lesiones. Lo que importa es que el que está en Herediano no es relleno, sino que cualquiera puede jugar. No individualizo, esto es un conjunto y aunque las piezas sean diferentes, lo que prevalece es el equipo.

4 Los dos volantes de contención de Herediano anotan mucho, ¿por qué?

–El fútbol ha cambiado, porque antes los contenciones lo que hacían era quitar y meter, pero ahora tiene que saber jugar bien. Además, la filosofía de Herediano es de un equipo grande, que juega y es ofensivo, así que es normal buscar recuperadores que sepan con la pelota.

5 Cuando Esteban Ramírez anota se vuelve y le dice algo a la afición, ¿qué pasó?

–No me vuelvo a decirle nada a la afición, me vuelvo a celebrar. No me vengan con polémica, hablemos de fútbol que es lo que importa. Me volví a saludarlos y a celebrar con ellos. La afición que está atrás mío en la banca y yo nos entendemos bien. Nosotros celebramos juntos, lloramos, algunas veces nos enojamos y no pasa nada.

¿Cuánto le aporta Júnior Díaz?

Mucho. Júnior tiene nueve años en el exterior y es un jugador de muy buen nivel. Viene a sumar y me mete en esos problemas buenos, los que son bonitos. Es de la casa y lo estimo mucho.

¿Qué tan complicado es dejar a jugadores de buen nivel en la banca?

Reitero que aquí puede jugar cualquiera y tiene que haber respeto ante mis decisiones. Entiendo que el que no juega se puede enojar, pero sin hacer caritas o crear un mal ambiente, porque ya saben como soy. Cuando era futbolista me molestaba si no me ponían, es normal. Acá el que no está jugando tiene que esforzarse más y entrenar más duro porque en cualquier momento les llega la oportunidad.