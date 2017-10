Hernán Medford: 'Honduras no estaría sufriendo tanto si me hubieran hecho caso'

El técnico nacional Hernán Medford, técnico de Honduras entre agosto y diciembre del 2014, asegura que fue muy claro con la dirigencia de ese país, cuando les advirtió que debían hacer cambios para tener un equipo fuerte y competitivo para la eliminatoria rumbo a Rusia 2018.

Medford, hoy al mando del Herediano, confesó que en su momento fue claro con los directivos catrachos sobre la necesidad de un cambio generacional y otros aspectos futbolísticos que debían darse de cara a la eliminatoria mundialista que se avecinaba, pero le hicieron caso omiso a sus recomendaciones.

"A la federación hondureña le dije que iba a ser un proceso difícil y que tenían que hacerse cambios. Pero ellos no quisieron, no hicieron caso. Pensaron que otra persona por hablar un poquito diferente podía cambiar las cosas, pero no fue así. Todo lo que está pasando yo lo habían anticipado", sentenció Medford.

El hoy entrenador del Team florense aseguró que pese a la situación que viven los hondureños aún pueden clasificarse a la Copa del Mundo. Aunque es claro que les va a costar, considera que no pueden descartarse porque siguen siendo un buen plantel.

"Es claro que tiene un buen entrenador, un hombre que sabe, que tiene sus defectos, como todos, pero conoce de fútbol y no hay que descartarlos. Pero si en su momento me hubieran hecho caso no estarían sufriendo tanto a estas alturas de la eliminatoria", agregó Medford.

Hernán no quiso profundizar cuáles fueron otros aspectos que discutió con la dirigencia hondureña, al indicar que ya era pasado y no se podía volver atrás el tiempo. Además, señala que ellos (los dirigentes catrachos) saben cuáles fueron los temas que se trataron en diferentes reuniones.

"Ellos saben lo que les dije. Ahora es claro que tienen un calendario complicado porque visitan Costa Rica y luego reciben a México y dependen de otros resultados, pero como dije tienen un buen equipo y no se puede descartar una clasificación al Mundial", puntualizó Medford.