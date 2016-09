Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

A horas de vivir de nuevo un juego desde el banquillo, tras cumplir una sanción de tres fechas, Hernán Medford asegura sentirse perseguido por el arbitraje.

El técnico del Herediano envió un mensaje directo a los árbitros, a quienes les pidió que dejen de afectar a algunos entrenadores. El Pelícano fue expulsado en el juego ante la UCR, disputado en Heredia.

"Me sirvió para ciertas cosas, me pareció que fue injusta la expulsión. También le tengo que mandar un mensaje a los árbitros: que no anden tanto a la defensiva, uno vive del fútbol. Espero que ya se dejen de persecuciones".

Ante la consulta directa de que si se siente perseguido, el timonel florense fue directo. "Claro que uno es perseguido por algunos árbitros y eso está claro. Yo les digo que me dejen en paz, que me dejen vivir el fútbol y la euforia que me gusta a mí".

Además, agregó que los silbateros deben tener inteligencia emocional para saber manejar las emociones y diferenciar la euforia de los reclamos. De paso, le aconsejó a la Comisión de Arbitraje que le ayude a los árbitros en este aspecto.

"Imagínese qué aburrido 90 minutos sin poder hablar y con un espadarapo en la boca. Espero que a los árbitros me les den una clase de ese tipo de cosas".

Medford reconoció que le hace mucha falta estar en el banquillo dirigiendo y que por fin lo podrá hacer este sábado, en el juego ante Carmelita a las 8 p. m. en el Rosabal Cordero.

"Ya mañana vuelve uno y claro que sí se extraña. Fueron tres jornadas y me pareció que fue un año".











