Hernán Medford: ‘Nosotros merecimos el triunfo’

1 ¿Qué conclusión saca del partido y del arbitraje?

–No soy informante y no tengo que hablar nada. Ustedes (periodistas) son los que tienen que informar, nosotros empatamos y vamos tranquilos porque sacamos un punto. No me pagan para informar, simplemente hablo del partido. Estamos contentos porque sacamos un punto, ahora hay que ir a sacar más.

2 Antes del empate en el último minuto habían derribado varias barreras en el Saprissa, como el anotar. ¿Qué significa para usted?

–No hablo del pasado, hablo del presente. También tengo un pasado positivo y realmente las estadísticas no me sirven de nada.

3 ¿Acertó con los cambios en el segundo tiempo?

–En el fútbol los cambios hay que hacerlos en el momento adecuado y aunque uno algunas veces falla, hoy (ayer) atinamos. El equipo cerró bien el juego y merecimos el triunfo, pero como el fútbol no es de méritos, al menos sacamos un punto.

4 ¿Con el empate se le complica la clasificación?

–El primer lugar tiene tres y nosotros dos, así que no lo veo complicado para Herediano. Está complicado para todos.

5 ¿Qué rescata de lo que hicieron en el terreno de juego?

–Rescatamos un punto y es positivo. Sacar un punto acá de visita es muy positivo. Después de una situación así (arbitraje) si quieren que venga a estar tranquilo se equivocaron. Si dije algo que no debía disculpen, pero fue calentura ustedes (periodistas) no son los culpables.











