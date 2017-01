Hernán Medford no está en el 16% de los juegos del Herediano

Hernán Medford se perderá el 16% de los encuentros que ha disputado el Herediano desde que asumió el banquillo rojiamarillo. En dos encuentros el técnico sumará su partido 50 en campeonato con los florenses y sumará también ocho ausencias.

Tres expulsiones lo han sacado de las canchas: dos en el Invierno 2016 y una en el Verano 2017. Pese a que entró al club en febrero del año pasado, durante el Verano 2016 no vio la tarjeta roja.

En el campeonato anterior el timonel se perdió cinco duelos y apenas en la fecha dos del actual torneo el estratega ya tiene su primera expulsión, misma que le dejó un castigo de tres partidos.

De hecho, en la fase final del Invierno 2016 Hernán no pudo estar presente en los vitales encuentros ante Saprissa y Alajuelense, el 4 y 10 de diciembre, respectivamente.

Por otra parte, durante el periodo regular del torneo, el Pelícano fue sancionado con tres encuentros después de reclamar fuertemente porque se sintió perjudicado luego de un duelo ante la UCR.

“Dos veces me han expulsado sin decir nada. ¿Cómo llamamos eso? ¿Es porque me quieren mucho? No, no, lo odian a uno, la Comisión de Arbitraje me odia y los árbitros me odian y por eso me expulsan”, manifestó Medford a finales de noviembre pasado, cuando se le consultó por qué lo expulsaban.

“Que el presidente de la comisión salga sin miedo y diga que es una persecución contra mi persona por lo menos para que las cosas queden claras. De ahora en adelante me siento y no voy a decir a”, añadió.

Ahora, el extécnico del Real España de Honduras y el Xelajú de Guatemala no pudo estar en el banquillo ayer y tampoco lo hará cuando el club herediano choque ante Alajuelense y el Municipal Liberia.

El Team estará a cargo de sus asistentes Minor Díaz y Mauricio Solís.

Caso Jafet Soto

El gerente general del Herediano, Jafet Soto, no pudo estar en la zona mixta, la zona de camerinos ni en el campo de juego en el partido que el Herediano enfrentó al Santos de Guápiles.

El presidente de la Comisión Disciplinaria, Milton Castro, manifestó que no es muy común que se sancione a dirigentes, pero el caso de Soto marca un precedente para futuros comportamientos de personal administratrivo de un club.

"No es muy común que los gerentes ingresen a esas zonas, no es común que los gerentes tengan esa sanción pero en el caso de Soto pues se dio y ahora tiene que cumplir.

En mi criterio si el funcionario administrativo no está en una tarea específica dentro del partido no debería estar en esas zonas", concluyó Castro.











