Hernán Medford: ‘Lo que uno hace no es suerte, ya sumo siete campeonatos’

Marca a presión

¿A qué le sabe el título?

Me sabe bastante bien porque confirma lo que puede hacer uno y lo que puede hacer este equipo. Además, quitamos algunas dudas que habían de aquellos que andaban criticando. Son momentos para desahogarse, así que estoy bastante tranquilo.

Es el primer técnico de Herediano que gana un título ante Saprissa, ¿qué significa para usted?

Para eso está uno, para hacer historia en este país. Sin embargo, uno no lo hace solo, tengo que agradecerle a mis jugadores, a la directiva que me dio toda la confianza, a Jafet Soto que siempre está ayudando y apoyando, así como a mis hijas y mis papás. Esto es para todos los heredianos que creyeron en nosotros.

¿Siente que a Hernán Medford no se le da el valor?

Algunos no. Esto es para callar ciertas bocas, así que esos pueden sacar mi currículum porque cansa. Algunas veces uno tiene que ir afuera para que le den méritos. Espero que cierta gente recapacite y sepa que uno ha trabajado por este país y también hizo cosas, no solo acá, aunque hay muchos malagradecidos.

Finalmente sale sonriendo de Tibás, ¿tiene más mérito?

No tengo por qué celebrar más, donde sea que ganáramos el campeonato igual vale porque lo que importa es lo que hace Herediano. Este es un equipo al que respeto (Saprissa) y no ando con rencores. Se nos dio celebrar ahora, así es el fútbol y estoy muy contento con lo que hizo el equipo.

Fueron muy solventes en la final, ¿se esperaba algo así?

Fuimos solventes durante la temporada porque quedamos en segundo lugar en la etapa regular, luego ganamos la cuadrangular y finalmente el campeonato, así que solo falta que algunos sigan criticando.

¿Se hace justicia?

Se hace justicia por el gran trabajo que hicimos. Lo que uno hace no es suerte, ya sumo siete campeonatos y en el fútbol no hay suerte, hay capacidad.

¿Quiere seguir como técnico de Herediano?

Sí, claro. No voy a ocultar que a uno le han llegado ofertas de afuera, pero vamos a celebrar y después vemos eso.

Un grupo de heredianos lo criticaron en la temporada, ¿qué les dice?

Ni quiero hablar de eso. Me importa un pito, lo que realmente me importa es la mayoría y la gran parte de la afición de Herediano estuvo con nosotros, así que tengo que agradecerle a todos los que creyeron. Eso sí, a dos o tres los voy a bajar del bus del triunfo, pero a los que estuvieron en las buenas y las malas les doy las gracias.

Hernán Medford le da un condimento especial al torneo, ¿lo siente así?

Sí, pero si me voy del país después no critiquen. Lo que está claro es que eso de que lo expulsen a uno por todo y no se pueda ni hablar también es bonito, es parte del fútbol. Uno sabe que debe cambiar, pero no el carácter, sino la forma de actuar.

¿Qué le falta a Hernán Medford en el fútbol?

Ir a un Mundial en un futuro. Aún me faltan muchos años en el fútbol y en un futuro podremos llegar a cumplir esto.

¿Dónde celebrará?

Con mis hijas y mis papás, que son los que están en las buenas y las malas.











