Hernán Medford: 'En este país hay doce equipos y doce llorones'

El técnico del Herediano, Hernán Medford, aseguró que en el fútbol costarricense todos los entrenadores y dirigentes se quejan de los árbitros y se les debe dar chupeta (para que no lloren).

Apenas en el inicio del campeonato, que lo enfrenta a Alajuelense el domingo, el timonel no se anduvo por ramas y aseguró que ante un mal arbitraje todos los entrenadores del fútbol costarricense se quejan.

Tras la victoria del Herediano ante Limón 2-0, el técnico caribeño Horacio Esquivel se quejó del trabajo del central Pedro Navarro e incluso se pregunto si había que "tirar la gorra" al suelo para que le hicieran caso de sus reclamos, en clara alusión a un gesto que se asocia con Medford.

Esquivel reclamó la acción del primer gol, donde Johnny Acosta anotó en evidente posición prohibida.

Por ora parte, también el jerarca del Saprissa Juan Carlos Rojas se refirió en su Twitter al trabajo de Navarro demostrando su inconformidad.

Ante opiniones como esas, Medford indicó que es cierto que el arbitraje en general ha mejorado en la Primera División, pero cuando se dan los yerros en un partido los dirigentes y técnicos de las diferentes instituciones salen a "llorar".

"A todos los entrenadores y dirigentes de los equipos los he visto reclamando. Los de la televisión deberían sacar un trabajito y mostrarlo. Lo que pasa es que cuando uno dice algo lo señalan que solo uno", sentenció. Medford.

El estratega indicó que todos los árbitros son humanos y se equivocan. Ante sus yerros, señala que todos los equipos se han quejado, pero 'algunos tienen mala memoria'.

"Todos han hablado de los árbitros. Los entrenadores y dirigentes se han referido a los árbitros porque se han equivocado y si el árbitro de equivoca uno tiene derecho a salir y decirlo", aseguró Medford.

"Invito a los entrenadores de este país que dejen de señalar que uno u otro dijo, porque los árbitros se han equivocado con todos los equipos de este país. Si se equivocan, en mi caso, yo voy a salir a decirlo ¿O es que uno no tiene derecho, no puede opinar?", manifestó Medford.

El timonel del cuadro rojiamarillo añadió que no se debe tener miedo de decir las cosas de frente; por el contrario, considera que se deben decir.

"En este país de fútbol hay doce equipos y hay doce llorones. Todos somos unos llorones, porque cuando nos joden, los árbitros lloramos. Que nadie se haga el santo diciendo que no sale hablando cuando el árbitro se equivoca", reiteró Medford.

El entrenador recordó que su mensaje es para todos los entrenadores que dicen que nunca ha salido hablando de los árbitros.

"El día de mañana si un árbitro se equivoca lo voy a salir diciendo porque así lo pensé, aunque me puedo equivocar. Muchos juegan de santos y 'lava aquello'. Repito el arbitraje se ha visto mejor, es cierto, pero cuando se equivoca un árbitro, quién no viene aquí a llorar. Ninguno quiera salirse del equipo de los llorones. Chupeta para esos doce llorones", puntualizó Medford.

