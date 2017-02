Hernán Medford: ‘No hay excusas nos ganaron bien’

Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

Hernán Medford, técnico de Herediano, señaló que su equipo falló en definición, pero pese a esto, no hay excusas, ya que Limón supo golpear en el momento justo.

Pierden en casa después de 32 juegos sin hacerlo, ¿qué valoración hace del compromiso?

–Le doy el mérito a Limón por su triunfo. A nosotros no nos alcanza con llegar si no se es efectivo en el arco. Ellos llegaron poco, pero golpearon, así que no hay excusas, nos ganaron bien.

¿Le sorprendió lo que hizo Limón?

–No me sorprendió. La gran equivocación nuestra fue llegar y llegar y no ser efectivos. No puedo decir que se jugó mal, pese a que el resultado dice otra cosa.

”No alcanza con llegar, sino hay que ser efectivo. Limón llegó poco y concretó. Esto que pasó nos sirve para recapacitar y corregir aspectos, principalmente en esta zona”.

Ante Cartaginés fueron muy solventes en ataque, pero contra Limón cambiaron por completo. ¿Su zona ofensiva es irregular?

–La ofensiva fue diferente que contra Cartaginés, pero en la efectividad. Nosotros generamos mucho, pero no concretamos y esto es lo que se cambió del juego anterior al de ahora. Son detalles que cuestan en estos juegos.

¿Qué tanto le ayuda la semana larga que tendrán?

–Da para corregir errores. Sabemos que nos estamos equivocando y este espacio nos da más tiempo para esto. Aunque ganemos se dan errores, así que hay que aprovechar esta semana.

¿A qué se debe que el certamen esté tan parejo?

–Todos los equipos pelean algo, unos buscan no descender y otros por meterse arriba para clasificar. A partir de ahora lo que queda del campeonato será muy cerrado.











