Hernán Medford: ‘La diferencia fue que ellos anotaron’

El técnico Herediano, Hernán Medford, afirma que la gente tiene derecho en reclamar por una derrota que no a su criterio fue inmerecida.

¿En qué radicó la diferencia en el juego?

–La diferencia con Cartago fue que ellos tuvieron efectividad, en cambio, nosotros no definimos. Seguimos padeciendo ese mal de no liquidar los partidos. El fútbol no es de méritos, sino del equipo que anota.

¿Su equipo se desesperó al verse en desventaja?

–Si usted analiza el segundo tiempo, tuvimos oportunidades. Sigo insistiendo que la diferencia con Cartago fue la efectividad de ellos, porque tuvimos muchas opciones.

¿Por qué en este Verano Herediano no ha sido tan fuerte en el Rosabal?

–Somos equipo que genera ocasiones, pero no las concreta; ese es nuestro defecto.

¿Qué opina de que la afición se metiera con usted?

–No es un tema del que hable, cuando uno gana todos contentos y cuando pierde... Soy el responsable. La gente tiene derecho a decir lo que quiera, eso hay que respetarlo.

¿Qué tan frustrante es llegar y no anotar?

–Hemos tenido oportunidades y no hemos sido efectivos, aunque el problema sería no llegar, por eso digo que Cartago fue mejor que nosotros, llegó poco y anotó.











