Hernán Medford: 'El que diga que no está obligado en la cuadrangular, que jale pa' la choza'

¿Cómo ha sido la preparación para enfrentar al Saprissa, a sabiendas de que perdieron dos puntos en casa ante el Santos tras igualar 0-0 el sábado en el arranque de la cuadrangular?

Necesitamos ir a buscar un resultado a Saprissa y para eso nos hemos preparado bastante bien. El equipo está mentalizado y todo bien definido para jugar un partido que será complicado y difícil, pero no imposible de ganar.

¿Qué hacer diferente en una cancha donde el Herediano tiene dos años de no ganar?

Son cosas que estaremos trabajando. Lo que uno intente hacer diferente no lo va a decir públicamente porque si son dos años sin ganar allá, es porque algo nos ha faltado y esperamos corregir esos detalles. En el fútbol no podemos vivir de historia. Si uno vive del pasado las historias no se cambiarían nunca y las historias están para cambiarse, procuraremos que así sea el sábado.

¿Se hace una carga pesada el tener tanto tiempo sin ganar en el Saprissa?

No, eso pasó igual hace siete meses atrás e igual quedamos campeones. Lo que sí tenemos claro es que para pelear el campeonato debemos rescatar afuera lo que dejamos de ganar acá y eso nos metería en la pelea por ganar la cuadrangular.

¿Cuál es el equipo más presionado por ganar los puntos el sábado?

Esto es de mentalidad. El que tiene mentalidad perdedora va a decir que no es el obligado y como yo tengo mentalidad ganadora, y aunque al final puedo ganar o perder, nosotros también estamos obligados. Si estás en una cuadrangular el primero que diga que no está obligado que tire la toalla y que jale pa' la choza. Estamos obligados porque queremos ganar el campeonato.

¿Al tener tres partidos de visitante es aún más imprescindible puntuar en el Saprissa?

Si, porque estamos con objetivos a corto plazo como es el partido ante Saprissa. No estamos pensando en Limón porque primero está Saprissa, obviamente nuestra preparación es para ir a puntuar y tener más oportunidades de ganar el campeonato.

Pero, ¿considera que si no se puntúa se les puede escapar la opción de ganar la cuadrangular y con ello estar en una final ante Saprissa?

En el fútbol, mientras numéricamente se tengan posibilidades de ganar algo no se puede descartar a nadie y hablo de nosotros y cualquier otro equipo. Lo único que descarta a un equipo de un torneo es cuando los puntos ya no te dan.

¿Se verá un juego abierto entre Saprissa y Herediano?

Es un campeonato corto y no solo hay que saber atacar, sino también saber defenderse y por eso felicité al Santos el sabado. Lo que hizo Santos ante nosotros estuvo bueno y hay que ser inteligente, por lo que no puedo anticipar que será un partido abierto, porque es un juego de final.

¿Prioriza el resultado en el Saprissa más allá de que se juegue bonito o feo?

Si, en estos torneos hay que buscar resultados. Ante Santos el equipo jugó bien, empató y nadie se acuerda, lamentablemente se perdieron dos puntos. Es por eso que si ante Saprissa el partido se presta para jugar bonito, se hará, pero si se da para sacar un resultado hay que sacarlo como sea y hay que tenerlo bien claro.

¿Hay desesperación en el equipo porque a pesar de que se juega bien y se llega, no se logran concretar las opciones en los partidos?

A veces hemos caído en la desesperación por no hacer los goles, no es que porque nos anotan. Porque el único equipo que le metió tres goles a Herediano desde que estoy acá es Pérez Zeledón (3-1), los demás los perdimos por la mínima y tantos problemas atrás no hemos tenido este año. Somos conscientes de que hemos fallado a la hora de definir, no es el sistema el que falla. Herediano llega bastante pero nos falta ser más contundentes, soy consciente al igual que mis jugadores.

¿Le preocupa el arbitraje por los hechos ocurridos en la cuadrangular del torneo anterior?

No quiero hablar de los árbitros, no quiero polemizar. Al igual que dije la semana anterior, siento que han mejorado un montón comparado con lo que pasó el año pasado y no me preocupa, porque al igual que ellos cometen errores, nosotros también lo hacemos.

¿Qué análisis hace de los diferentes delanteros del Herediano en el Torneo de Verano?

Todos hemos sido conscientes de que se falló en la definición, lo que pasa es que en estos últimos partidos que nos restan se debe ser más constante y eso está claro. Pero no solo son los delanteros, los volantes también deben aportar su cuota como lo hizo Elías (Aguilar) en este campeonato.

¿Le ha costado llenar las bajas de Yendrick Ruiz y el argentino Jonathan Hansen, quienes eran los goleadores del Herediano?

Uno siempre piensa en positivo y la venta de los mejores jugadores, de los goleadores, se dan en todo lado, por lo que no se puede depender solo de ellos. Uno tiene claro que en cualquier momento se los van a llevar y no puede detener su crecimiento económico y deportivo. Pero es claro que hemos fallado y tampoco debemos verlo como una excusa. Como dije, estoy seguro de que si mejoramos en la definición nos puede alcanzar para ganar el campeonato.

¿Las bajas del Saprissa con Mariano Torres, Julio Cascante y Yostin Salinas podría ser ventaja para el Herediano?

Siempre he dicho que los equipos tradicionales como Alajuelense, Saprissa, Herediano, Cartaginés no pueden tener jugadores de relleno. El que esté en esos equipos es porque puede jugar en cualquier momento y tiene que cumplir.











