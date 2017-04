Hernán Medford: 'Soy más herediano que esos dos estúpidos que solo llegan a joder'

¿Por qué se alejó estos cuatro meses de la prensa y dejó de hablar antes de los partidos?

No fue por polémicas como ustedes dicen, lo qué pasa es que uno va aprendiendo poco a poco y como estamos en un país libre, uno puede hablar cuando quiera. Solo quería tranquilidad en estos cuatro meses. Aquí estamos de nuevo tranquilos, anuentes a cualquier pregunta.

¿Cómo analiza la cuadrangular?

Están los cuatro mejores equipos del campeonato por lo que va ser muy complicado. Creo que la afición y los periodistas pueden dar su favorito, pero nosotros debemos respetar al rival y cualquier cosa puede pasar. Para nosotros es como una revancha por lo que sucedió el año pasado. Nos estamos preparando bien, la fase regular fue un torneo muy competitivo y debo felicitar a los equipos no tradicionales, como Santos y Limón, porque están peleando grandes cosas, pero nosotros vamos por lo nuestro, como es luchar por el título.

¿Que analizó del Santos como su primer rival en la cuadrangular?

En los últimos partidos nos ha costado e incluso la cuadrangular final del torneo anterior la dejamos ir contra ellos. Es por eso que será un compromiso complicado y estamos en la obligación de ir a buscar el triunfo ante un Santos bien manejado, que va a venir a pararse bien, sabiendo que van a buscar algo aquí.

¿Qué mensaje le daría a la afición que estará en el Rosabal apoyándolos ante el Santos?

A la afición le dije el torneo anterior que no querían que Herediano ganara el campeonato, lo dije y en eso tuve toda la razón, pero esta vez les digo que venga a apoyar, aunque siempre hay uno a dos estúpidos, que así se llaman, porque solo vienen a joder; que no se dejen manipular por uno o dos estúpidos, porque esta es una muy buena afición y la gente debe saber todo lo que uno ha peleado por este equipo. Me he comido expulsiones y broncas con todo el mundo y por eso soy más herediano que esos dos estúpidos que solo vienen a joder, que hacen que las familias y los hijos salgan llorando del estadio y eso es muy triste por esos dos estúpidos.

¿Qué aprendió y qué debe cambiar Herediano con respeto a la cuadrangular anterior?

Detalles, los cuales hablamos dentro del camerino con el fin de saber qué debemos cambiar para no volver a cometer esos errores y tengamos la posibilidad de ganar esta cuadrangular. Dejamos de lado lo que fue extrafútbol porque no nos interesa, cada quien tiene su consciencia y tratamos de mejorar, porque es claro que todos debemos mejorar, tanto nosotros como la otra gente involucrada en el fútbol. Esperamos que mejore todo para que esta cuadrangular sea más competitiva a nivel futbolístico.

¿Se refiere al arbitraje cuando dice que otros deben mejorar?Yo no dije nombre y no tengo que decir nombres pues estamos involucrados muchos y así yo como entrenador y los jugadores debemos mejorar, esperemos que todos los que estemos involucrados puedan mejorar para que sea solo fútbol.

Es claro que no desea referirse al arbitraje, pero ¿siente que falta equidad por las decisiones que se tomaron, sobre todo en la parte arbitral?

Creo que los árbitros han mejorado mucho, confío en esa mejoría. Siento que lo hicieron bien, con un exárbitro como el señor Carlos Batres, al cual también debo felicitar, porque se ha dado una gran mejoría.

¿Tendrá un equipo consolidado en la cuadrangular o realizará variantes en los partidos?Lo de la rotación deben de informarse más porque no es por gusto. La rotación se dio por expulsiones, lesionados y llamados a la Selección al principio del campeonato, por lo que hay que informarse mejor, no hago las rotaciones por gusto o porque me da o gana. El único partido que roté fue ante Carmelita para ver algunos jugadores para ver si están listos para la cuadrangular.

Herediano no le ganó en casa a Saprissa, Santos y Limón en la fase regular. ¿Cómo cambiar esa situación en la cuadrangular?Eso es pasado y no cuenta. El pasado sirve para aprender y corregir errores. ¿Por qué trataremos de ganar en casa? Porque es importante en una cuadrangular. El gran problema que tuvimos en casa fue la contundencia y esperemos que no pase ahora en la cuadrangular, porque fue un defecto que tuvimos como equipo.

¿Cómo analiza el calendario para Herediano, que nuevamente quedó sublíder del torneo, pero debe jugar un partido en casa y tres de visitante seguidos?

Eso no lo entiendo y es lo que puedo criticar de este calendario. Para mí debería ser lo justo, jugar uno de local y otro de visita, pero bueno, no es excusa. Pregunte a cuál equipo de la cuadrangular le gustaría jugar tres partidos de visita? Ningún equipo lo escogería.

¿De alguna manera se castiga al equipo que queda segundo en la general?

Sí, y que no me venga a decir otro equipo que le gustaría jugar tres partidos seguidos afuera, porque sería un cuento y la mentira más grande, estoy seguro que ninguno lo escogería, pero bueno, vamos con todo y como dije, tampoco es excusa y así hay que jugarlo, no hay de otra.

¿Es el torneo más complicado para usted desde que llegó al Herediano, por las lesiones y expulsiones de jugadores, salida de futbolistas del plantel e incluso los rumores de que lo iba a sustituir?

No, yo lo tomo normal, al final se callaron bocas porque quedaron segundos y clasificamos, aunque nuestra meta era ser primeros, pero más bien debo agradecerle a la directiva que no cayó en la presión de uno y dos que solo vienen a decir estupideces. Debo agradecer a la directiva por creer en uno, a Jafet (Soto). Ahora vamos en busca del campeonato, con un equipo que está unido, con una afición unida y recordando que en el fútbol hay momentos difíciles, donde no siempre se gana, pero eso lo entendieron en la directiva y por eso seguimos con la ilusión y vamos a seguir peleándome por este equipo.

¿Podrá contar con el volante Jimmy Marín en la cuadrangular?No, él está con la Sub-20 y esperemos que este tiempo que estén juntos le sirvan para hacer un buen mundial, pero no solo está Jimmy, pues también llamaron a Fabricio Ramírez y Justin Daley.

¿Está el mexicano Alfonso Nieto para jugar en la cuadrangular?Ya está para jugar, pero hay que meterlo poco apoco. Los que no pueden estar para el sábado son José Miguel Cubero y Josué Martínez. Los demás cualquiera puede jugar.

¿Qué opina que Santos juegue ante Saprissa en el Estadio Colleya Fonseca de Guadalupe?Cada quien es cada quien. No me puedo meter en eso, no voy a opinar, cada quien hace lo que le convenga, uno no tiene derecho a opinar de eso. El que quiera cambiar de sede que lo haga, yo no puedo juzgar y mejor me quedo callado.











