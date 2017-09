Hernán Medford: 'Los árbitros están muy quisquillosos, andan muy tensos'

El partido Saprissa-Herediano será un parámetro para medir las fuerzas de los dos mejores equipos del campeonato.

Uno ve a todos los rivales con el mismo respeto, pero el fútbol se ve por números, por estadísticas y al enfrentarse el primero contra el segundo lugar significa que se van a enfrentarse los dos conjuntos que andan jugando mejor. Entonces sí, será un partido para medir fuerzas. Siempre hay una motivación en este partido, se lo digo a los muchachos y aunque todos los puntos son iguales, es un partido por el orgullo.

La afición tiene el recuerdo fresco de la final en la que el Herediano derrotó al Saprissa en los dos partidos.

El pasado no cuenta, contra Saprissa es un partido aparte. Todos los partidos entre Saprissa y Herediano siempre han sido buenos y no es de ahora, así lo dice la historia, por lo que el sábado veremos un juego con dos equipos que se están peleando por el primer lugar. Esperamos que la afición responda como lo hizo ante Grecia, que seamos la mayoría, porque los necesitamos. Estamos primeros, queremos ratificarlo y deseamos un bonito ambiente, porque los heredianos deben llenar el estadio.

¿Ve un Saprissa muy diferente al que usted enfrentó en la final?

Saprissa ha mantenido un proceso al igual que el Herediano, por lo que esperamos un Saprissa complicado, abierto. Herediano va a darse a respetar en su casa, porque nuestra intención es mantener el primer lugar y ese partido será como un parámetro importante.

Después del arbitraje de Ricardo Montero en el clásico, ¿qué espera para el duelo Herediano-Saprissa?

Esperamos que al final no tengamos que hablar de los árbitros, porque eso significará que pasaron desapercibidos, pero sí tienen que mejorar y ser más abiertos para dialogar, porque están muy quisquillosos, uno no puede hablar, andan a la defensiva, andan muy tensos.

¿Qué consejo le daría al trío arbitral que dirigirá el partido y es encabezado por Juan Gabriel Calderón?

El fútbol es de conversar, hablar. A mí la vez pasada me expulsaron porque estaba hablando. Yo les aconsejo que no se estresen tanto, que disfruten, que no se llenen de estrés. Andan muy nerviosos, a la defensiva, que se relajen.

¿Aún considera que todos los técnicos son llorones?

Hay 12 llorones y hay que meter a varios presidentes y gerentes que también son unos llorones. Ratifica lo que yo dije al principio. Somos un montón de llorones. Porque cuando se equivocan, todos tenemos que llorar. Es más, ya no son 12 chupetas, incluso son más de 24.

¿Usted le tiene miedo a los árbitros o los árbitros a usted?

¿Yo miedo? Creo que ellos a mí, porque los vuelve a ver a uno y lo mandan allá arriba a sentarse. Por eso les digo que disfruten.

¿Se enoja que le digan que es un llorón?

¿Por qué me voy a enojar? Soy un llorón cuando el árbitro se equivoca y lo acepto. Tengo aquello bien puesto para aceptarlo. Como le digo, vi a unos llorando en el clásico y por eso no solo somos 12 técnicos llorones, también hay presidentes y gerentes de los clubes.

¿Por qué a esta versión del Herediano cuesta tanto marcarle?

Todo el equipo trabaja en eso. El fútbol es de conjunto, en toda crítica positiva o negativa se debe incluir el equipo. Es una filosofía que manejo, porque si nos hacen goles es a todo el equipo y la idea es seguir así. Para un plantel como el nuestro es importante para no le anoten, porque tiene hombres que en cualquier momento pueden marcar, aunque es verdad que nos falta un poquito más de efectividad y consolidar lo que estamos haciendo.

¿Cómo analiza el enfrentamiento entre ambos conjuntos?

Son dos equipos que juegan bien al fútbol, tienen características muy parecidas y siempre están buscando el marco contrario, eso alegra a la afición, que espera un gran partido. Nosotros necesitamos que se dé un buen ambiente y por eso le pedimos a los heredianos que vengan al estadio, pero que se comporten, que lo que pasó en Cartago les sirva de lección. Vamos a vivir una fiesta y el equipo está con una gran motivación para el sábado.

De ganar el Herediano le sacaría cinco puntos al segundo lugar. ¿Qué significaría cuando apenas arranca el torneo?

Si uno ve los números y los analiza, es algo que debemos tomar en cuenta. Sería importante, porque nos daría tranquilidad y motivación para trabajar, pero no podemos contar con ellos todavía. Siempre hay respeto por el rival, aunque podemos soñar, esperando que a las 10 de la noche ese sueño se haga realidad.