Hernán Medford: 'Wílmer López no se atrevió a intercambiar alineaciones conmigo'

Wílmer López aseguró que se lleva muy bien con usted e incluso lo admira por lo que logró como jugador y como entrenador. ¿Qué opina?

El sentimiento es mutuo, López fue un gran compañero, un gran profesional, obviamente nos seguimos llevando bien. Un día de estos estuvimos en una actividad, aunque cuando uno está abajo (en la cancha) cada uno está en lo suyo y es diferente, pero es un buen compañero y una buena persona y ojalá le vaya bien, con excepción del sábado.

¿Considera que Wílmer está ansioso de enfrentarlo, al ser el técnico del equipo campeón, como lo estuvo usted en el Mundial de Clubes cuando dirigió al Saprissa ante el Liverpool de Rafael Benítez?

No, aquí no viene a enfrentarse a Hernán, vienen a enfrentarse al Herediano. Ellos tienen un reto bonito porque se miden con el campeón, al primer lugar, al equipo invicto, pero ese tipo de cosas también motiva al rival y eso lo hace un partido diferente a pesar de lo que están pasando ellos. El partido Alajuelense y Herediano es un clásico, por lo que esperamos una Liga complicada.

¿Por qué hace tiempo Alajuelense no puede derrotar al Herediano?

Porque simplemente Herediano lo hace mejor y eso está claro, porque en los partidos de fútbol no hay nada regalado, pero todos los partidos son aparte, es por esa razón que no podemos confiarnos con el pasado, no podemos relajarnos y menos ante un equipo como Alajuelense.

¿Qué diferencias hay en el estilo de la Liga de Benito Floro y la Wílmer López?

Lo que pasa es que de ese tipo de cosas no me gusta hablar, prefiero hablar de mi equipo. Siempre habrá un respeto, un análisis que hacemos nosotros a lo interno y hay que recordar que Alajuelense es un equipo grande.

¿Qué más alternativas puede mostrar Herediano en el futuro, tras lo visto hasta ahora?

Vamos a seguir entrenando, corrigiendo errores. Lo estamos haciendo bien, pero en el fútbol no hay nada perfecto. Hay que continuar mejorando, rompiendo récords y quedando en la historia como hasta ahora lo estamos haciendo.

¿Es más importante la parte emocional o la parte táctica en este tipo de partidos?

Lo táctico te gana un partido, porque la parte emotiva es para ambas partes, por lo que debe haber un respeto a lo táctico.

¿Hay presión por el invicto en el campeonato?

No leo mucho de eso, seguimos haciendo lo de nosotros. Tenemos claro que no somos invencibles y en un día malo, que no salgan las cosas como queremos, podemos perder ese invicto. Va llegar ese día, lo tenemos claro porque repito, no somos invencibles.

Al ser dos equipos que se conocen tanto, ¿se puede sorprender uno al otro?

Siempre hay detalles para sorprender al rival. Ayer vi a Wílmer en una actividad y le dije que intercambiáramos alineaciones, pero no se atrevió. ¿Qué me la va a dar? Mucho del porcentaje de lo que sucede en un partido es por desempeño de los jugadores y esa opinión no la voy a cambiar sin importar los buenos o los malos momentos, pero es claro que se puede sorprender al adversario.

¿Es una obligación para los heredianos llenar el Rosabal Cordero ante la Liga, tras el buen desempeño del equipo durante el actual torneo?

Sí, es una obligación de la afición llenar el estadio. A nosotros nos exigen, por lo que tenemos derecho a exigirles que no solo aparezcan las camisetas en diciembre. Les quitamos esa maña de estar sufriendo y eso deben valorarlo, más con los números que hemos tenido. Yo sé que la afición va a responder y es hora que lo haga, vamos a ver un estadio lleno. Si está lleno el estadio, téngalo por seguro que los muchachos se sentirán bien y comprometidos a sacar ese partido, pues aunque no son tres puntos diferentes, es un clásico. Cuando ingrese al estadio quiero verlo lleno.

Wílmer asegura que si usted fuera jugador activo le gustaría tenerlo en la Liga. ¿Usted llevaría a López al Herediano de estar jugando en la actualidad?

No es por echarnos flores, pero López y yo éramos buenos jugadores, compartimos en la Selección Nacional y sino, allí están los videos para que nos vean. Wílmer era un gran 10, de los que ahora casi no hay en el país.

La afición manuda teme que José Guillermo Ortiz vuelva a anotarles. ¿Es su arma letal ante la Liga?

Tengo 27 armas letales, cualquiera de mis jugadores puede anotar un gol. El gran problema que tengo es elegir la alineación entre esos 27 futbolistas que desean jugar ante Alajulense.