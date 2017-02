Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

Deportes Hernán Medford: 'Hace tiempo no había un campeonato tan cerrado como este'

El técnico del Herediano, Hernán Medford, asegura que el campeonato será muy cerrado hasta el final.

¿Qué análisis hace de la victoria ante Carmelita?

Estoy contento después de este triunfo, como siempre, es muy difícil venir a jugar contra Carmelita. Hace tiempo que no se ganaba acá, por lo menos desde que yo estoy acá. Yo les dije hace días que esto iba a estar bien peleado y hoy se demuestra lo que dije, se ve la tabla de clasificación y esto va a seguir hasta el final, va a ser un campeonato sumamente interesante y sin favoritos.

¿Qué opina de los extranjeros de su equipo?

No me gusta individualizar, pero sí puedo decir que ellos en general han necesitado tiempo. Cuando se viene a mitad de temporada cuesta más, no hay el tiempo de adaptación que uno quisiera y todo extranjero lo necesita, pero ahí van poco a poco.

¿Les benefició la semana larga?

La semana larga ayuda porque uno trabaja en enmendar los errores, conscientes de que los estábamos cometiendo. Fue un partido que se jugó bastante bien, siempre hay errores en los partidos, viene otra semana larga para seguir trabajando en los errores para ir mejorando. En este campeonato, el que menos se equivoca mejor le va a ir.

Ya tiene casi un año de haber regresado al país. ¿Cómo ve esta etapa?

Uno siempre estará agradecido con esta institución. Creo que han habido más cosas buenas que malas, pero hay que entender que somos un equipo de fútbol y tenemos derecho de perder algunos partidos y tener una recha mala. Si sacan los porcentajes, el que tengo al frente de este equipo es alto y con la revancha de recuperar el título este año.

¿Cómo afrontar la segunda vuelta con salidas complicadas?

Nosotros no nos manejamos con objetivos tan largos, a partir del martes nos enfocamos en Pérez Zeledón y hay que trabajar bastante, estar muy concentrados, pues va a haber un cierre complicado para todos. En estos momentos no creo que se atrevan a dar favoritos de descenso o de los cuatro que clasifiquen, porque está muy parejo. Hace tiempo no había un campeonato tan cerrado como este.

¿La segunda vuelta va a ser más apretada?

Claro, son los últimos 11 partidos del campeonato donde clasificas, desciendes o te quedas fuera. Serán 11 partidos bien cerrados en los que no hay ningún favorito, muchos tienen opción de clasificar. Es una mala costumbre decir que los equipos grandes no andan bien, pero se debería hacer un análisis más profundo y decir que los equipos no tradicionales andan peleando bien, creo que hay que darles méritos por lo que están haciendo.











