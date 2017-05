Hernán Medford: ‘Seguimos de primeros y dependemos de nosotros’

Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

¿Qué concluye del resultado adverso?

–Obviamente, con este resultado no estamos contentos, eso está claro. Fue un partido cerrado y complicado, no fue un juego bonito. Saprissa fue efectivo y nos ganó. ”Al final mi conclusión es que debemos mejorar en ciertas cosas. Seguimos de primeros y dependemos de nosotros. Eso es lo mejor ya que cuando uno depende de uno mismo está más tranquilo”.

¿La derrota se da en el peor momento del torneo de Verano?

–Es que no esperábamos la derrota, jamás, pero no me voy a poner negativo ahora. Tenemos que buscar ganarle a Limón, hacerlo bien y buscar la final.

¿Qué no le gustó de su equipo, sale con dudas?

–Yo siempre hablo de las dudas con los muchachos, hay cosas que no gustaron pero tampoco fue que hicimos todo mal. En cierta forma, se trabajó el partido, fue un juego muy trabado en la media cancha, muy táctico. Ellos aprovecharon una, la aprovecharon y hay que darles mérito por eso.

¿Qué opina de que en la última fecha ustedes forzarán a una final si ganan por una diferencia amplia de anotaciones?

–Estar involucrado en una situación de esas es mejor que lo que nos pasó el año pasado. Tuvimos que ir a buscar un resultado, no dependíamos de nosotros. ”Eso sí es complicado, pero buscar un resultado dependiendo de nosotros... no quiere decir que es fácil, porque Limón está jugando bien”.

¿Cuánto le inquieta la poca contundencia?

–Es algo que trabajaremos y tenemos que cambiar. También hubo partidos en los que sí fuimos efectivos. Trataremos de mejorarla.

¿Las bajas influyeron en su equipo?

¿Las bajas influyeron en su equipo?

–No, porque yo siempre he confiado en todos los muchachos. No voy a buscar excusas porque no estuvo uno o el otro. Insisto en que todos son importantes en el equipo, ese es mi concepto.











