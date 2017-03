Hernán Medford: Saprissa no fue superior; concretó’

Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

Hernán Medford, técnico de Herediano, señaló que la gran diferencia entre su equipo y Saprissa fue que los morados tuvieron efectividad y aprovecharon las oportunidades que generaron. Para el timonel florense es imperdonable que fallen tanto frente al arco.

¿Qué análisis hace de la derrota ante Saprissa?

–Obviamente es un resultado que no se siente bien. El partido fue de tú a tú, pero la diferencia fue que Saprissa tuvo contundencia y nosotros no. No podemos fallar tanto una y otra vez.

¿Qué pesa para que Leonel Moreira sea titular y qué valoración hace del primer gol que recibe?

–No hablo de a quién pongo y a quién no, cualquiera puede jugar y ni a los futbolistas les doy explicaciones. Además, no entiendo la pregunta porque el que cabecea lo hace solo frente al marco. Hay que profundizar más en el fútbol. Herediano tuvo cuatro o cinco ocasiones de gol antes de que Saprissa anotara, así que repito que la diferencia fue que ellos concretaron y nosotros no.

¿El principal problema de su equipo es la definición?

–Sí. El primer tiempo estuvo muy cerrado, casi no se tuvieron opciones y fue bastante parejo. En el segundo contamos con tres o cuatro oportunidades, así que no se puede decir que Saprissa jugó mejor o que Herediano fue mejor. Insisto que si no anotamos y el rival lo hace, al final el rival se va con un triunfo meritorio porque fue más contundente. Sin embargo, Saprissa no fue superior, sino que concretó.

Suman 595 minutos sin anotar en Saprissa, ¿a qué siente que se debe esto?

–No es un tema que me interese porque no manejo esas estadísticas. Ni las muchas que tengo a favor veo. Cuando estoy en conferencias nunca me sacan un dato a favor, pero si lo hicieran les contestaría que eso es pasado y ahí queda.

¿Siente que pierde el juego por los espacios que dejó al ir a buscar el partido?

–No. Si vemos el primer gol de ellos, llegó en un tiro de esquina, así que no nos agarraron mal parados y en el segundo tampoco. Herediano buscó el partido con balance.











