Hernán Medford: 'Queremos seguir rompiendo mitos y conseguir el bicampeonato'

El técnico del Club Sport Herediano, Hernán Medford, considera que el Herediano vendrá más fuerte para el próximo torneo, espera dirigir por 12 años más y sueña con llevar a la Selección Nacional a una Copa del Mundo.

¿Cómo toma su continuidad en el Herediano?

Primero, estaba claro que yo tenía seis meses más de contrato, hay una cláusula de que uno puede salir si la oferta del extranjero es buena. Yo tengo que agradecer a este equipo de Bolivia, el Blooming, ellos tenían toda la intención de que yo fuera allá, pero después de analizarlo decidí quedarme acá en el Herediano un año más. Creo que soy una persona de retos y quiero seguir dándole títulos a esta institución.

"Agradecido con el trato que me han dado. Uno tiene que ser agradecido, agradecer a la directiva y a Jafet Soto por este arreglo que hicimos, que al fin y al cabo es para seguir cosechando triunfos".

¿Pensó mucho la decisión de continuar?

Lo que pasa es que uno en esto no sabe lo que puede pasar, pero lo bueno es que a uno le salen ofertas. Que salga una oferta de Suramérica no es nada fácil para un tico, yo tengo que ser agradecido con ellos que se fijaron en mi persona y eso hace constar que uno ha hecho las cosas bien, pero hay cosas que pesan cuando uno está en su país y más con esta institución, que fue la que me volvió a traer al país y fue la que me abrió las puertas. Lo bueno es que ha sido recíproco porque uno le ha dado campeonatos a esta afición con la ayuda de los jugadores.

¿Siente que se ha cotizado más?

No sé si cotizar, yo tengo 14 años de que empecé y lo hice ganando títulos. El entrenador y el futbolista se cotiza ganando títulos, por eso hay una palabra clave que es el currículum. El currículum de uno ha crecido, crece por la capacidad y los jugadores que uno ha tenido. Con cada uno de los jugadores que he tenido en estos 14 años de entrenar tengo que estar agradecido, pues por ellos he conseguido lo que he podido hacer.

¿Cómo ve el equipo para el próximo torneo?

Desde que llegué aquí he roto mitos, entonces queremos seguir rompiendo mitos y conseguir el bicampeonato. Estamos haciendo un equipo bueno para eso y para la Liga de Campeones de Concacaf, así es el fútbol, algunos jugadores se van, otros se quedan y es algo normal que pasa.

¿Por qué decidió quedarse?

Decido quedarme porque me agrada mucho el trato que me ha dado la directiva, me agrada el ambiente, me agrada todo, la verdad me siento en familia. La balanza hizo que me quedara en esta institución

¿Qué le falta a Hernán Medford?

Yo siempre trato de buscar el éxito, ahora se trata de buscar el campeonato. Yo creo que vamos a disfrutar hasta el día que empiece el otro torneo, porque este tipo de cosas nos costó y luchamos contra todo el tipo de cosas con las que podíamos luchar. Ahora somos los campeones de Costa Rica.

¿La Concacaf es otra meta pendiente?

Yo creo que hemos roto mitos y creo que es lo que a mí me gusta hacer, esperamos que la historia nos permita llegar a un Mundial de Clubes y buscar es bicampeonato, que hace rato se está buscando.

¿Aún aspira a llegar a un Mundial?

Eso es un tema aparte, como entrenador soy joven, aunque no tanto, todavía me quedan unos 12 años más, entonces ese puede ser un sueño que se puede hacer realidad en un futuro.

¿Espera que Víctor Núñez se quede en el equipo?

Es un tema que yo no lo quiero tocar, el de él o de cualquier otro jugador. Ya llegará el momento en que se hable de ese tema de los jugadores, hay mucho tiempo para eso.