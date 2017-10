Hernán Medford: 'Paté tiene un cambio, está madurando'

En su última conferencia, Wálter Paté Centeno aseguró que cuando un equipo suma tantos partidos invictos, como el Herediano, está más próximo a perder. ¿Qué opina?

Es bueno estar positivo, yo estaría pesando lo mismo, pero yo siempre lo he dicho, no hemos ganado nada, tenemos que seguir demostrando en la cancha. Tengo muchos amigos en Grecia, por lo que va ser un partido de amigos, fuera de la cancha, pero dentro de la cancha será otra cosa.

¿Está más comedido Paté en sus declaraciones?

Paté tiene un cambio: está madurando y también está haciendo un gran trabajo y lo felicito. Ha ido madurando porque cuando uno inicia en esto (entrenador) habla cada burrada y obviamente el tiempo lo hace entender y va aprendiendo. Lo considero un buen técnico, solo que se debe llevar todos (golpes) los que yo ya me llevé.

¿Le dará algún autógrafo si le gana?

No, él ya tiene una colección (de autógrafos) mía. Nos llevamos bien, defendimos los mismos colores, y ahora estamos en una guerra deportiva, pero cuando fue jugador mío me hizo ganar campeonatos y eso no se olvida. La semana pasada dije que Wílmer (López) en su puesto fue un gran jugador al igual que Paté, y por ambos muchachos tengo un gran respeto y cariño, por lo que espero les vaya bien.

¿Paté estará aún emocionado al enfrentarlo?

No hay que hablar tanto del tema, pero quién no se va a sentir emocionado de enfrentar al primer lugar y al invicto. Creo que es algo natural y va a querer quitarnos el invicto, por lo que esperamos un Grecia con todo, pero nosotros estamos pisando tierra y tenemos claro que ese invicto no es para siempre, ojalá que duré lo máximo posible.

¿Se complica mucho enfrentar a Grecia en su cancha?

No puedo anticipar cómo estará la cancha, porque nunca estuve allí, pero igual va a favorecer o perjudicar a ambos equipos, por lo que no habrá excusa. El tamaño tampoco, es difícil juzgar sin conocer, pero ambos equipos les gusta jugar buen fútbol, por lo que será un bonito ambiente y esperamos muchos heredianos allá. Ojalá que el clima favorezca, más por la hora en que se juega.

¿Es más difícil una visita al estadio Saprissa o San Isidro de El General que a Grecia?

Es lo mismo, no hago diferencias, todos los rivales son respetables. No hay ningún ranquin de salidas, todas están en el numero uno.

Herediano en la temporada 1981 logró permanecer invicto en 18 jornadas. El sábado empató esa marca en la victoria ante la Liga (3-2) y este miércoles podría superarla. ¿Qué representa para usted?

Siempre es importante para el equipo, pero precisamente queremos seguir haciendo historia. Sabemos que tenemos un compromiso complicado, pero vamos a trabajar para tener la posibilidad de ganar ese partido ante Grecia y continuar invictos.

¿Cómo está el plantel tras el compromiso ante Alajuelense?

Están bien, tenemos que analizar físicamente cómo están y trabajar con el grupo el martes que va a jugar el miércoles, pero la mayoría está bien.

¿Se imaginaba a estas alturas del campeonato tener el invicto, la diferencia de puntos y los récords con el plantel?

Siempre me imagino las cosas positivas, pero, como dije, no hemos ganado nada, ni clasificado, pero siempre tenemos la mente positiva y creo que la buena vibra ayuda.

¿Cuál es el secreto para tener el plantel siempre enfocado?

Les digo que debemos apreciar lo que hemos logrado, porque a veces en sus comentarios me parece que tienen dudas y les pido que se la crean, que nadie nos ha regalado nada, pero lo más importante es terminar bien el campeonato.