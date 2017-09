Hernán Medford: 'A Óscar Ramírez le estoy formando jugadores para Catar 2022'

De los 25 jugadores que ha utilizado Herediano en este Torneo de Apertura, ocho son menores de 25 años, es decir una tercera parte, algo de lo que está orgulloso el técnico Hernán Medford, quien asegura son parte del futuro del balompié costarricense.

El Team tiene una planilla repleta de figuras, pero cuenta con un grupo de futbolistas que se abre campo y que representa el cambio generacional, no solo del cuadro florense, sino del fútbol nacional, según opina Medford.

Hasta el momento, en esta campaña suman minutos con los rojiamarillos Esteban Espinoza (19 años), Jimmy Marín (20 años), René Miranda (21 años), Allan Cruz (21 años), Juan Pablo Vargas (22 años), José Leitón (24 años), Jhamir Ordain (24 años) y José Guillermo Ortiz (25 años).

Esa misma fórmula la confía emplear el técnico Hernán Medford este sábado cuando reciban a Pérez Zeledón, en el Estadio Eladio Rosabal Cordero a partir de las 8 p. m. Los florenses son primeros con 18 puntos, mientras que los generaleños son terceros con 14. Saprissa es segundo con 16 unidades.

"De forma anticipada lo estoy diciendo: a Óscar Ramírez le estoy formando jugadores para Catar 2022. Dentro de un tiempo se acordarán de lo que estoy diciendo. Son los periodistas los que están para reconocer el trabajo de uno, yo tengo una bonita lista de jugadores a los cuales se les dio oportunidad para que se afianzaran en la Primera División y también les dimos continuidad", aseguró Medford este jueves en conferencia de prensa.

Hernán recordó los casos de Juan Pablo Vargas, Jimmy Marín, Jhamir Ordain, José Leitón y José Guillermo Ortiz, quienes han tenido su oportunidad en la Tricolor durante la Copa Uncaf en Panamá y la Copa de Oro en los Estados Unidos. Incluso, Leitón fue contratado hace poco por el Minnesota United de la MLS de los Estados Unidos.

El estratega comentó que buena parte del grupo joven que tiene es gracias al trabajo que realiza el cuerpo técnico y el gerente general, Jafet Soto. Esto se debe a que, según él, contratan prospectos que tienen cualidades, y aunque en algunas oportunidades no se han consolidado, se les dio la oportunidad de demostrar sus condiciones.

"A veces no se analiza, pero aquí hay muchachos que están jugando y hace un año nadie hablaba de ellos, ni siquiera jugaban en la Primera División. Nadie escuchaba de Allan Cruz, quien proviene de Uruguay de Coronado de la Liga de Ascenso, o de otros jóvenes como René Miranda (Municipal Liberia) o Esteban Espinoza (Belén), quienes con su trabajo se han ganado un lugar en el equipo", añadió el timonel.

Medford recordó que como jugador vivió una transición similar al pasar del Barrio México a Sagrada Familia en 1985, tras jugar el Mundial Infantil de China. Al año siguiente fue contratado por el Deportivo Saprissa y por eso entiende a los jóvenes y hasta dónde debe exigirles para que no caigan en el conformismo.

"A mí no se me van a salir de las manos los consagrados, menos los jóvenes, porque sino rapidito los ubico. Yo fui joven y me pusieron en mi lugar rápido, por eso los sé manejar y controlar junto a los consagrados. A los jóvenes que casi no se escuchaban y suman minutos en un equipo como el Herediano, hay que darles valor", manifestó Medford.

Sobre el duelo de este sábado frente a Pérez Zeledón, el entrenador del cuadro florense fue claro en que espera un partido complicado, pues van a bregar contra el tercer lugar de la tabla de clasificación. Mientras ellos van con el objetivo de ampliar la ventaja, los generaleños buscarán acortar la diferencia.

"Pérez es un equipo lo ha hecho bastante bien. A la afición le recordamos que vamos a enfrentar a uno de los equipos que está más cerca de nosotros, que viene jugando bien y ojalá venga la afición el sábado como lo hizo ante el Saprissa, porque para nosotros es importante y necesitamos el apoyo de la gente. Nos mantenemos en el primer lugar y estamos invictos, por lo que confiamos en disputar un partido abierto", agregó Medford.

De momento, el timonel del Team indicó que no le preocupa el invicto de ocho fechas o haber empatado dos de los cuatro partidos como local, siempre y cuando se mantenga en el primer lugar.

"Ni me acordaba del invicto. Aquí lo importante es plantearse los objetivos y cumplir las metas y si queremos hacer historia debemos tener el apoyo de la afición, porque esta batalla futbolística la ganamos todos juntos. Siento que a veces ha faltado gente en el estadio y es por eso que necesitamos su apoyo. De momento debemos darle el valor a lo que uno hace, somos primeros y me voy a preocupar cuando ya no seamos los líderes", puntualizó Medford.

Los jóvenes del Team

Nombre

Esteban Espinoza (Defensa), 19 años, 250 minutos

Jimmy Marín (Volante), 20 años, 58 minutos

René Miranda (Defensa, 21 años, 473 minutos

Allan Cruz (Volante), 21 años 250 minutos

Juan Pablo Vargas (defensa), 22 años, 474 minutos

José Leitón, 24 años (Volante), 44 minutos (fue cedido al Minnesota United de la MLS)

Jhamir Ordain (Defensa), 24 años, 473 minutos,

José Guillermo Ortiz (Delantero), 25 años, 452 minutos

*A ellos se les une el delantero mexicano Julio Cruz, quien con 22 años ha jugado 102 minutos.