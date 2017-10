Hernán Medford considera que contra Jonathan McDonald hay persecución

El técnico del Herediano indicó que hay algunos árbitros que tienen en la mira a entrenadores y jugadores, entre ellos el liguista Jonathan McDonald, quienes pueden salir expulsados ante el más mínimo desliz.

Hernán Medford aseguró este viernes en conferencia de prensa que pese a que los árbitros han mejorado en el presente Torneo de Apertura 2017, todavía hay algunos que tienen persecución contra algunos técnicos y jugadores.

Medford considera que, a su criterio, en esa lista están el delantero de Alajuelanse Jonathan McDonald y él mismo.

"A mí me han expulsado sin haber hecho nada y para mí es persecución, como la hay contra técnicos, algunos jugadores y eso está claro, aunque se enojen mis amigos de negro o amarillo o verde, porque cambian de colores los uniforme, pero es cierto", aseguró. Medford.

El estratega del Team confesó que de momento no ha tenido problemas con los silbateros, pero tiene claro que a la primera lo van a expulsar.

"Hay algunos (árbitros) que están esperando y a la primera sé que me van a echar afuera. Ahí se la canto anticipadamente", dijo Medford.

Hernán insistió que los silbateros debería dialogar más con los futbolista y los entrenadores antes de tomar decisiones con el fin de salvaguardar el espectáculo. Así lo había pedido al inicio del campeonato.

"Con hablar y conversar no pasa nada. Por eso les mandé el mensaje que se relajen, que disfruten. Algunos árbitros me parece que aprendieron a escuchar y ojalá lo sigan haciendo porque eso es bueno para todos", agregó Medford.

Al consultarle si considera que al delantero de Alajuelense, Jonathan McDonald, es uno de los perjudicados no dudó en afirmarlo.

"Sí, él es uno contra los cuales hay persecución, es cierto. Es lo que siento le pasa a uno y también a otros técnicos. Aunque no haga nada ya vienen con la mentalidad que por cualquier cosa que haga será expulsado. Eso se llama persecución".

Al timonel del Team se le consultó si temía ser sancionado por sus afirmaciones, a lo cual respondió que no, pues considera no estar diciendo nada indebido.

"¿Porqué me van a multar? Porque digo que es persecución. Yo no estoy diciendo nada malo, además ese tema no está dentro de las multas ni dentro del castigo; no esto diciendo nada malo. Yo no estoy contra de nadie. Solo digo lo que siento. Si están sensibles, yo no tengo problemas", puntualizó Medford.