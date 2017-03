Hernán Medford: ‘Ojalá no permitan jugar más a estas horas, es inhumano’

Marca a presión

¿Qué analiza del partido?

Estoy tranquilo con el juego que hicieron los muchachos. No sé cómo se siguen programan partidos a esta hora y con este clima, es increíble, pero de igual forma los dos clubes le metimos mucho ritmo. Mi equipo jugó bastante bien, tuvimos oportunidades que fallamos y hay una duda de un posible penal. Me sentí como en los tiempos cuando jugaba de visita y los señores (árbitros) se iban un poquito más al lado de los de casa.

El tema del clima y la temperatura algunas veces se toma como excusa. ¿Cuánto afecta esto al ritmo de juego?

Quien dice esto no sabe nada del asunto. Los invito a que vengan a jugar acá (Guápiles) a la 1:30 p. m. No concibo que esto pase, no se puede programar un partido a esta hora; es contraproducente para los dos equipos. Sin embargo, los dos metimos ritmo y la afición se fue tranquila, pero si escogieran una mejor hora se mostraría un ritmo mayor. Ojalá no permitan jugar más a estas horas, es inhumano para los dos.

Analizando el video se nota que hay falta en la jugada que comenta, pero también Jairo Arrieta falla una acción muy clara. ¿Qué pesa más?

Dije muy claro que ojalá que todos los que fallamos lo aceptemos. Si el árbitro se equivocó, ahí está la repetición para que la vea y lo acepte, y nosotros como equipo también fallamos porque contamos con oportunidades, así que no es que le echo la culpa al árbitro, también nos la echo a nosotros. Ellos (réferis) también tienen derecho a fallar, al igual que nosotros.

El torneo está muy cerrado y tienen una semana corta con juego incluido ante la Liga. ¿Cómo planifica lo que se le viene?

Hay que planificarlo bien porque es un desgaste, pero todo estaba programado así y desde el inicio conocíamos el calendario, por lo que no hay excusas. Toca descansar bien y prepararnos para el próximo juego, pero para todos los equipos hay desgaste importante. Nos vamos a enfocar desde mañana en Alajuelense para ir a buscar ese partido en casa.