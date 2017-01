Hernán Medford: ‘A veces se cree que por ser Heredia tenemos que ganar por el nombre’

Marca a presión

El timonel rojiamarillo se molestó porque se le consultó acerca de lo difícil que se le ha hecho a su equipo ganar en casa.

¿Cuál es el análisis del partido ante Saprissa?

Creo que fue un partido de mucho ritmo, el empate es justo, se jugó bastante bien, típico de estos partidos entre Heredia y Saprissa, que siempre son partidos buenos, demostrando los dos equipos que físicamente están muy bien, al final siempre se quiere ganar pero esto está empezando.

¿Por qué Rándall Azofeifa no empezó el partido?

En Herediano puede jugar cualquiera. ¿Por qué no me cuestionan cuando José Miguel Cubero jugó en Alajuela y ganamos, o jugó en Liberia y sacamos un buen resultado?

El ingreso de Azofeifa y de Leitón les cambió el partido.

Cubero era de marca y necesitamos a Azofeifa que es de más manejo, porque Saprissa se iba a meter atrás. A Leitón lo metimos cuando el rival estaba desgastado y se demostró que el cambio fue oportuno.

¿Por qué les está costando tanto en el Rosabal? Ya tienen tres empates.

Porque jugamos contra rivales, no jugamos solos, si ve la tabla de posiciones estamos en primer lugar, aunque podemos ser segundos este domingo si gana Santos. ¿O es que jugamos solos? Eso es como decir: ‘Ustedes tienen que ganar a fuerza’. Jugamos contra equipos que se paran bien. A veces se cree que por ser Heredia tenemos que ganar por el nombre y siempre aceptando que cometemos errores. No somos un equipo perfecto.

¿Siente que el partido se le va por un tema de concentración? El segundo gol cae cuando ustedes dominan.

No. En un partido es difícil la concentración de los jugadores al 100%, simplemente se cometió un error y nos empataron y a cualquiera le puede pasar, no es de crucificar a nadie, y eso sirve de experiencias para que ese tipo de cosas no vuelva a pasar.

¿Está satisfecho con los delanteros? De los 10 goles, solo tres han sido de los atacantes.

No hay un reglamento que diga que los goles tienen que hacerlos los delanteros. No hay nada que diga que es prohibido que los defensas y volantes hagan goles; todos tienen responsabilidad de marcar y anotar, somos de los que más goles lleva y al final qué importa quién anota.











