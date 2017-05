Hernán Medford: ¿Qué tiene que ver Francisco Calvo con el campeonato?

El estratega florense criticó al exdefensor saprissista por el comentario que publicó en redes sociales. A la vez, insistió en que no solo él y Jafet Soto son los polémicos

Hernán Medford, técnico del Herediano, reaccionó este viernes a un tuit publicado por el defensor Francisco Calvo.

En su red social, Calvo expuso: "Fantasma por eso nunca has quedado campeón ni como técnico ni como jugador, por echarle la culpa a todo el mundo. ¡Ahora yo soy el desleal, no, no!".

Calvo jugó con Herediano, pero pasó a Saprissa en un polémico fichaje antes de la final del Torneo de Invierno 2014, lo que quebró la buena relación que tenía con Jafet Soto.

Fiel a su estilo, Medford externó su molestia.

"¿Y qué tiene que ver Francisco Calvo con esto del campeonato? Hay que ubicarnos. ¿Y después dicen que yo soy el polémico, ¿y eso no es polémica, por qué no le tiran a él si está saliendo con polémicas?", aseguró.

Agregó: "Entonces, como dice el dicho, que le sigan tirando al negro señores. Tírenle al blanco, aunque sea una vez. El polémico no siempre soy yo o Jafet (Soto). En el fútbol, un montón son polémicos, porque ayer un dirigente del equipo rival tiraba que nosotros no vamos a hablar nada porque nos metieron un gol medio dudoso, ya con decirlo es porque está reclamando algo".

Al consultarle si se refería al presidente del Saprissa Juan Carlos Rojas, el Pelícano contestó: "No sé, que le caiga el dardo a esa persona y que se lo lleve porque yo ya he recibido por todo lado. Aquí está el negrito que por todo lado le dan".

El estratega rojimarillo continuó defendiendo su posición y pidió más equidad a la hora de emitir criterios y juzgar actuaciones.

"Aquí lo qué pasa es que hay gente de doble moral, que tira la piedra y se esconde. Entonces vamos a tratarlos a todos parejos porque hay algunos que juegan de santos y decían que los heredianos pegaban, por que un canal solo tiró (las tomas de televisión) de lo que hizo el otro equipo, pero el otro canal tiró porque hacíamos eso, entonces no se habló tanto del tema. Por eso digo que hay que ser parejos y objetivos, no solo irse de un solo lado", agregó Medford.











