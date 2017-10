Hernán Medford: 'Cero relajamiento, no hemos ganado nada'

El técnico del Herediano, Hernán Medford, salió satisfecho por el triunfo de 4-1 del Herediano ante Liberia y, pese a la ventaja de ocho puntos con respecto a Saprissa, asegura que falta mucho torneo.

¿Cómo analiza el triunfo ante Liberia?

Contento de haber ganado un partido tan bien jugado, un poquito relajados el primer tiempo, pero en el segundo tiempo lo hicimos más intenso y ganamos un partido bastante bien, sumamos y mantenemos el primer lugar. Llegamos a algo importante que era romper un récord que estaba ahí, algo que siempre es importante y todo eso suma.

¿Qué opina de la ventaja de ocho puntos con respecto a Saprissa?

Nos interesa lo que hagamos nosotros, ir sumando, sin fijarnos en el resto. No podemos estar dependiendo de lo que pase abajo, sino ir tratando de sumar en todos los partidos sin estar fijándonos tanto en la tabla, pues eso nos puede llevar a un relajamiento y en esto falta bastante. No hemos ganado nada, tenemos un primer lugar que hay que tratar de ir manteniendo hasta el final. Se exigirá más y se trabajará más, en el fútbol no hay nada escrito y siento que eso (ocho puntos) todavía no es ventaja.

¿Siente que les costó el primer tiempo?

En el primer tiempo nos faltó un poco de ritmo, en el segundo tiempo nos metimos y ganamos bien el partido.

¿Cómo maneja el invicto de 13 juegos?

Creo que cuando usted entra en la historia eso es bueno y hoy el Herediano entra en la historia, eso suma y se quedará hasta que alguien lo pueda batir. La idea es seguir sumando sabiendo que lo que viene es más difícil, cero relajamiento, no hemos ganado nada, pero muy contento por lo que hicieron mis jugadores, tengo que felicitarlos porque entendieron que había lapsos en los que hay que meter más intensidad y lo hicieron.

¿Este es el Herediano que usted quiere?

El fútbol es un balance, si se gana 1-0 también esatría contento, mientras que haya una intensidad de juego y mientras haya opciones. Un resultado no te dice si jugaste muy bien o muy mal. Yo siento que Herediano lo ha hecho bastante bien, pero no hay equipo perfecto habrá momentos en los que no saldrán bien las cosas.