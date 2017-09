Hernán Medford reta a los periodistas a criticar a Carlos Watson

Hernán Medford, técnico del Herediano, lanzó un desafío a los periodistas, a quienes les pide criticar públicamente a Carlos Watson, técnico de Saprissa, por quejarse del arbitraje y hablar de persecución contra su club.

Según el Pelícano, cuando reclamó decisiones arbitrales, los periodistas "se le fueron con todo".

Hernán Medford pide que también se critique a Carlos Watson

En conferencia de prensa este jueves, Watson alzó la voz porque, según su punto de vista, fue injusto que se castigara al hondureño Jerry Bengtson por fingir una falta de penal en el triunfo ante Carmelita (4-2), en la primera jornada, y que luego de eso no se sancionara a ningún otro por simular esa infracción.

El estratega morado también recordó la sanción de cinco juegos al argentino Mariano Torres, por lo que considera que sí hay persecución en contra de los morados.

Ante esto, Medford retó a los periodistas.

"Espero que ustedes, la prensa, lo critiquen como me criticaron a mí. Espero que sean iguales, porque cuando uno dice que hay persecución se le van con todo, pero si sale diciendo otro lo mismo, no lo critican. Eso se llama persecución. Contra mi persona hubo persecución cuando yo hablaba que los árbitros se equivocaban", sentenció Medford.

Sin tapujos, el jefe del camerino florense insistió en que espera un trato igualitario, sin distinción de colores, porque al final "todos los entrenadores son unos llorones".

"Quiero ver a esos periodistas que traten a todos por igual, porque si a mí me dieron con todo hace un año, espero que a todos los que salen llorando también le den con todo. Así me van a demostrar que no hay persecución en contra mia, de lo contrario voy a tener que hablar con cada uno de ustedes para ver qué es lo que está pasando", aseveró Medford.

Hernán indicó conocer quiénes son sus críticos.

"A mí me dieron con todo y es momento que a todos nos traten por igual a nivel de críticas, pero tampoco deben ponerse tan sensibles (los periodistas), imagínese que yo me ponga tan sensible por las críticas; seguro me hubiese tirado de un puente. Yo sé que son algunos y son esos los que debe demostrarme que no era contra Hernán Medford y todas las críticas deben ser parejas para todos", dijo el Pelícano.

Precisamente, ante este panorama, el entrenador rojiamarillo agregó que de ahora en adelante leerá periódicos, escuchar radio y verá televisión para conocer el criterio de los medios y, de ser necesario, se va a defender en su propio programa radial de 5 p. m. a 7 p. m., llamado Peloteando con Medford en 89.1 FM.

"No es el hecho de hablar, porque todos somos llorones y todos vamos a salir a hablar mal de los árbitros cuando nos perjudiquen, y eso no es malo. Lo que pasa es que cuando yo lo hacía, ustedes me criticaban y ahora todos lo hacen (quejarse de los árbitros). Por eso el día de mañana si un árbitro me perjudica, voy a salir hablando igual y llorando y por eso vamos a ver si las criticas son iguales para todos como dije", puntualizó Medford.