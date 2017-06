Hermanos de Athin Roper, Mynor Escoe y Jorge Alejandro Castro se inclinaron por el fútbol playa

A pesar de tener experiencia y sangre futbolera, los jugadores Dejhun Roper, Marlon Escoe y Joel Castro prefirieron dejar el césped de lado y dedicarse a jugar en la arena al fútbol playa.

Los tres tienen hermanos que se inclinaron por el fútbol 11 como Athin Roper, Mynor Escoe y Jorge Alejandro Castro.

Los tres tienen poco tiempo de jugar en Primera División, pero han demostrado tener condiciones. Roper y Escoe militan con el equipo Leones Indomables CSH, mientras que Joel lo hace con Orión FC.

"Ya desde hace tiempo el entrenador Sheidron Grau me había invitado, pero hasta ahora me decidí a entrar al campeonato, es una experiencia interesante, el equipo es muy nuevo, pero tiene la mentalidad de ser campeón. Yo jugué con Athin un tiempo en Segunda División con Barrio México, esto fue después de que mi hermano se recuperara de la lesión grave que tuvo en su pierna. Athin también iba a jugar en la arena, sin embargo, se le complica por el trabajo", dijo Dejhun, de 30 años.

En el caso de Marlon Escoe, es mayor que Mynor y cursó la carrera de administración de empresas con énfasis en mercadeo. Con Mynor jugó en la liga menor del Saprissa.

"Mi amigo Sheidron Grau me habló de esta disciplina, que si me gustaría jugar, me invitó y me pareció interesante esa oportunidad", contó Escoe, quien reconoce que no es fácil jugar en la arena al ser un deporte más pausado y de mucha marca.

Por su parte, Joel llegó gracias a un amigo de la familia, Daniel Villalobos: "Yo vengo de practicar fútbol 11 en ligas menores de Saprissa, UCR, incluso hice pasantía en Noruega. Luego tuve que tomar una decisión, quedarme con el fútbol o con el estudio y preferí lo segundo. Como estaba inactivo, Daniel me dijo que probara la arena y la verdad que me gustó".

Castro acotó que esta disciplina no es sencilla, pues lleva todo un proceso de adaptación, además de que se debe tener una buena condición física.

"En la familia siempre nos hemos caracterizado por ser fuertes y en este tipo de deporte se da ese roce físico. Lo que uno quizás debe tener cuidado es en la recepción y bote del balón porque nunca se sabe para dónde puede agarrar la bola. La verdad que se vive con mucha adrenalina", añadió.

Los tres futbolistas se abren espacio en Primera con el deseo a futuro de formar parte de la Selección Nacional.

Juegos del domingo

En el Proyecto Gol:

Leones Indomables vs. Punta Leona, 10 a. m. Valencia vs. Sámara, 11 a. m.

En Puntarenas:Puntarenas FC vs. Yunis Limón, 11 a. m.