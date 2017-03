Herediano sufre menos que Saprissa y la Liga las bajas por Selección

Torneo de Verano

El Herediano es el equipo que tendrá menos problemas para suplir las bajas que tendrá durante la fecha 18 del Torneo de Verano 2017, por el llamado de sus hombres a la Selección Nacional, para enfrentar la fecha eliminatoria ante México y Honduras este 24 y 28 de marzo, respectivamente.

En contraposición Saprissa y Alajuelense, con menos hombres de experiencia en su plantel, tendrán más inconvenientes para llenar el vacíos.

Ante la ausencia de Johnny Acosta y Rándall Azofeifa, indiscutibles titulares en la actual formación del técnico Óscar “Macho” Ramírez, el técnico Hernán Medford podrá apelar a Pablo Salazar y Óscar Esteban Granados, quienes no han jugado en los últimos partidos, luego de superar dolencias físicas.

Salazar y Granados tienen experiencia y en campañas anteriores fueron titularísimos en el engranaje del cuadro rojiamarillo, por lo que no tendrán problema para adaptarse al grupo que enfrentará a la Universidad de Costa Rica el próximo domingo a las 5 p. m. en el estadio Rosabal Cordero.

"Después de la lesión que tuve en Pérez (desagarre en la pierna derecha) me ha costado un poco la recuperación. Pero la dolencia está al cien por ciento cicatrizada y lo que debo es recuperar la parte física; sin embargo, al tener semana larga, creo que puedo trabajar y recuperarme para estar a las órdenes del entrenador. Si no es así, está también José Miguel Cubero", comentó Granados.

Por su parte, Pablo Salazar indicó que también está listo para jugar en caso de que Medford lo necesite.

"Me siento muy motivado, me preparé de la mejor manera durante las últimas semanas con el grupo. Nos quedan cinco finales por delante y queremos hacer un buen trabajo y que no se echen de menos a los compañeros que no están", indicó Salazar.

En el caso de Saprissa, no tendrá a su guardameta titular Danny Carvajal, tampoco al defensor Heíner Segura, ni a Ulises Segura para sus dos próximos compromisos, este jueves frente a la Universidad de Costa Rica, en el estadio Ricardo Saprissa a las 8 p. m., en reposición por la fecha 13, y el próximo domingo en Guápiles para jugar ante el Santos, en el estadio Ebal Rodríguez.

Ante estas ausencias, el estratega Carlos Watson dará oportunidad al guardameta Aarón Cruz en lugar de Carvajal, mientras Yostin Salinas o Dave Myrie lo harían por Heiner Mora por la banda derecha.

La duda la tiene Watson en el mediocampo en busca del sustituto de Segura, que saldría entre Marvin Loría o el mismo Randy Chirino, quien le anotó el domigo al Herediano. Watson comentó ayer en conferencia de prensa que este miércoles tomará la decisión.

En el caso de la Liga no contará con el arquero Patrick Pemberton, el defensor Michael Umaña y el volante Kenner Gutiérrez, por lo que deberá echar mano a varios jugadores de menor experiencia para su duelo ante Belén en el Morera Soto.

El español Benito Floro, entrenador de los rojinegros, tendría a disposición para esos puestos al arquero Mauricio Vargas, al defensor Jameson Scott o bien Diego Mesén en el centro de la zaga; mientras, Kenneth Cerdas o Bryan Jiménez sustituirían a Gutiérrez en el centro del campo.

Colaboraron. Cristian Brenes y Fanny Tayver, redactores de La Nación











