En Herediano se hacen de oídos sordos a las declaraciones de Carlos Watson

En el Herediano hacen caso omiso de las declaraciones del técnico Carlos Watson, quien en conferencia de prensa insinuó que el Saprissa no está peleando el liderato con el Team de tú a tú debido a recurrentes fallos arbitrales en contra de los morados.

Watson se dirigió a la prensa y expresó: "Nosotros y ustedes saben porqué no estamos peleando el primer lugar en estos momentos y es clarísimo. ¡Hagan memoria nada más! Ustedes sabe perfectamente porqué no estamos peleando el primer lugar, qué es lo que ha sucedido. Tengo muy claro el porqué nosotros no estamos un poco más cerca (de Herediano) y ustedes saben que del tema no puedo hablar", sentenció el timonel saprissista.

El estratega morado no quiso hablar directamente del tema arbitral, pues en el pasado lo castigaron por criticar las sanciones a Jerry Bengtson en el primer partido de campeonato (dos juegos) al fingir un penal ante Carmelita y por ser expulsado en el Morera Soto (cuatro compromisos). A Watson le impusieron una multa de ¢400.000 el 4 de octubre por asegurar en una conferencia de prensa, del pasado 28 de agosto, que el atacante hondureño Jerry Bengtson sufría de persecución.

Actualmente con 43 puntos, los rojiamarillos superan por ocho unidades al Saprissa (35 unidades), realizando una gran campaña en la que incluso están invictos tras 17 jornadas y a falta de cinco partidos se aseguraron un lugar dentro de la cuadrangular final del Torneo de Apertura 2017.

Los pupilos del técnico Hernán Medford incluso está misma semana podrían asegurar el primer lugar, siempre y cuando se dé la combinación de cifras en las próximas dos jornadas: que el Team gane cuatro puntos de los seis posibles y los morados pierdan cuatro en estas dos fechas.

Ante esta situación, en el bando rojiamarillo aseguran que ellos van sumando poco a poco, sin darle importancia a los comentarios de los rivales y de momento solo están concentrados en el compromiso ante la Universidad de Costa Rica, este miércoles a las 8 p. m., en el Estadio Eladio Rosabal Cordero, donde buscarán un nuevo triunfo en casa.

El defensor Jhamir Ordain indicó que de momento solo están concentrados en el duelo ante la U y no escuchan comentarios que sean negativos para el grupo.

"Es un tema al que tanto yo como mis compañeros no le podemos atención. Solo estamos pensando en el duelo ante la UCR y no necesitamos que nos den méritos por lo que hemos logrado, ya que trabajamos para alcanzar las metas y no escuchamos los comentarios negativos, esos los dejamos de lado, no les podemos atención y solo pensamos en mejorar e ir partido a partido", admitió Ordain.

Del mismo criterio es el joven volante Jimmy Marín, quien se viene abriendo paso en la alineación del conjunto rojiamarillo y aseguró que el objetivo del plantel es el liderato, por lo que deben asegurarlo lo antes posible y el enfrentamiento ante los estudiantiles es el siguiente escalón para la consecución de la meta que se han propuesto.

"A lo que digan los demás no le podemos atención, nosotros hacemos nuestro trabajo, como es salir a jugar y ganar los partidos. Sinceramente no le podemos atención a lo que digan los demás. Nosotros debemos segur con la misma mantalidad, siendo contundentes en la ofensiva. Además, somos un equipo maduro que sale a ganar en cualquier cancha", aseguró Marín.

En el tema admnistrativo la dirigencia florense acordó dar este miércoles las entradas en gradería popular 2x1 en ¢3.000, como premio a los aficionados que los acompañaron en los duelos ante Alajuelense y el Cartaginés, por lo que esperan una buena recaudación en el reducto florense.