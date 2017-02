Herediano le exigirá más a sus extranjeros

Torneo de Verano

El cuerpo técnico del Herediano exigirá más a los extranjeros que se incorporaron al club para el actual Torneo de Verano.

Los mexicanos Alfonso Nieto y Julio César Pardini, así como el brasileño Rafael Gomes Rafinha, ya empiezan a recibir silbidos y cuestionamientos desde las gradas, por su poco aporte al plantel rojiamarillo, por lo que tanto el técnico Hernán Medford como sus asistentes Minor Díaz y Mauricio Solís les pedirán dar más en los próximos compromisos.

Los rojiamarillos visitarán este jueves al Cartaginés en el estadio Fello Meza, a partir de las 8 p. m., mientras el sábado recibirán a Limón en el Rosabal Cordero a la misma hora.

"Lo que pasa es que si son extranjeros deben marcar la diferencia. Hasta el momento el que más aportó es Nieto y estamos contentos con su trabajo, pero sabemos que pueden dar más. En el caso de Pardini y Rafinha, entendemos que es un poco más complicado, pues cuando llegaron no estaban bien físicamente y tuvimos que hacer una mini pretemporada con ellos para su adaptación", comentó Solís.

Nieto, quien proviene del Pumas de México, hasta el momento jugó seis partidos para un total de 404 minutos, marcó un gol de penal y dio una asistencia, pero su trabajo ha sido apenas regular, con altas y bajas, como el mismo mediocampista admitió.

"Tenemos que prepararnos más, exigirnos más. No debemos conformarnos con lo que se ha hecho, pues no podemos quedarnos así y es claro que hay que seguir trabajando con la frente en alto. No siento que esté en deuda, pero creo que me falta adaptación, como por ejemplo a las canchas (sintéticas), aunque no quiero ponerlo como excusa. Al final Medford es quien decide el 11 estelar", comentó Nieto.

Por su parte, Pardini y Rafinha, provenientes de los Cafetaleros de Tapachula, han tenido menos actuación y por consiguiente el aporte ha sido mucho menor.

En el caso de Pardini, vio acción en cinco compromisos para acumular 125 minutos, ingresando en todos de cambio y solo suma un remate desviado a marco. Rafinha contabiliza 129 minutos en tres compromisos y recibió cinco faltas en ese lapso, de acuerdo a las estadísticas de La Nación.

Solís reiteró que los tres foráneos tienen condiciones y por eso se les pedirá más.

"No tenemos la menor duda de que nos pueden ayudar en los siguientes dos partidos ante el Cartaginés y Limón. Aún se están poniendo a tono después del trabajo físico que hicimos con ellos y es obvio que les falta adaptación, pero deben aportar más y así lo van a hacer", expresó el asistente técnico.

El cuarto extranjero de los florenses es el azteca Luis Omar Hernández, quien tiene cuatro torneos en el Team, pero quien no ha visto acción, pues se recupera de una dolencia.

De acuerdo con el médico Álvaro Mora, Hernández ya realiza trabajos de campo tras dejar atrás una cirugía por una fractura de tobillo derecho y podría estar de regreso en unas tres semanas.











