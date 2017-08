Herediano le da rotación a su arsenal

El potencial de la artillería del Herediano obligó al técnico Hernán Medford a darles rotación a sus seis delanteros en el actual Torneo de Apertura 2017, con el fin de que sus hombres tengan ritmo y no pierdan la motivación ni olfato goleador.

Los mexicanos Luis Ángel Landín y Julio Cruz, el argentino Jonathan Hansen y los nacionales José Guillermo Ortiz, Jairo Arrieta y Víctor Mambo Núñez, han compartido el ataque del Team; incluso, en algunas ocasiones han actuado en posiciones un poco más atrasada, con el fin de darle mayor variabilidad y sorpresa a la ofensiva rojiamarilla.

El próximo domingo ante el Cartaginés, a las 4 p. m. en el Fello Meza, Medford otra vez haría cambios, pues aseguró que dependen de las condiciones del rival y de la cancha.

Los artilleros han marcado dos goles en los dos últimos compromisos; Ortiz le anotó a Alajuelense y Landín al Municipal Grecia.

Además, aportaron dos asistencias; Ortiz a Landín frente a los griegos y Arrieta a Ortiz contra la Liga. Landín también tiene dos tiros en los palos y uno de esos rebotes fue aprovechado por Óscar Esteban Granados, quien anotó frente a Liberia.

Precisamente Landín es quien más jugó, con 380 minutos en los cinco partidos.

"Gracias a Dios cayó el gol, lo cual es muy importante, pero en lo personal lo que más me alegra es que el equipo gane, porque tenemos un equipo conformado para pelear el primer lugar. Quizás nos hace falta un poco de trabajo colectivo, pero es normal porque varios compañeros nos venimos integrando al plantel", indicó Landín.

José Guillermo fue el último en incorporarse al Team; sin embargo, ya cuenta con 295 minutos de acción en cuatro duelos, en los que se ha ganado un lugar con su esfuerzo, coraje y sacrificio, lo cual destaca la afición rojiamarilla.

En el caso del argentino Hansen, es el tercer ariete con más minutos al contabilizar 130 en tres juegos; no obstante, aún no registra goles. Frente a los griegos actúo un poco más retrasado a solicitud de Medford, posición que acepta no le es extraña, pues en el fútbol guatemalteco se desempeñó en una función muy parecida.

"En Herediano hay una competencia sana y todos los delanteros nos llevamos muy bien. El rotar a los delanteros es bueno porque nos permite tomar ritmo y cuando nos toca jugar lo hacemos bien. Tenemos claro que hay que buscar el gol, pero también el técnico nos pide otras funciones, como me tocó ante Grecia donde presionaba la salida y acompañaba a Ortiz y Landín y ayudaba en la marca a Jhamir (Ordain)", recordó Hansen.

Por otra parte, Arrieta solo ha actuado 93 minutos en dos partidos, sobre todo por una lesión muscular en el primer partido del campeonato, en el que apenas actuó en 25 minutos. Posteriormente apareció ante los rojinegros con una asistencia.

Además, el mexicano Julio Cruz suma 70 minutos y Mambo Núñez participó en 25; ambos en el primer compromiso del torneo ante Guadalupe FC.

Cruz tuvo una labor muy similar a la Hansen frente a Grecia; sin embargo, desde ese momento no volvió a ser tomado en cuenta como titular por Medford.

"Uno juega donde el técnico lo ponga. Es cierto que en ese puesto no estoy acostumbrado, pero vamos a darlo todo para que el Herediano gane, sin importar la posición en que uno se desempeñe en el campo", admitió en su momento Cruz.

Los números de los artilleros florenses

Luis Ángel Landín, cinco partidos (380 minutos), un gol

José Guillermo Ortiz, cuatro partidos (295 minutos), un gol, una asistencia

Jonathan Hansen, tres partidos (130 minutos), sin goles ni asistencias

Jairo Arrieta dos partidos (93 minutos), sin goles, una asistencia

Julio Cruz un partido (70 minutos), sin goles ni asistencias

Víctor Mambo Núñez (29 minutos), sin goles ni asistencias