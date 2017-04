Herediano apuesta a su desempeño como visitante para afrontar la cuadrangular

Torneo de Verano

El Herediano le apuesta a su buen desempeño fuera del Rosabal Cordero para encarar los tres partidos al hilo que tendrá como visitante, en la cuadrangular final del Torneo de Verano.

Los florenses son el mejor equipo fuera de casa en el actual torneo, con un 54% de rendimiento después de 11 compromisos: ganaron cinco partidos, empataron en tres oportunidades y en otras tres perdieron, con 18 anotaciones a favor y 12 en contra.

Las únicas tres pérdidas que tuvieron fueron frente a Saprissa (0-2), la Universidad de Costa Rica (0-1) y frente al Pérez Zeledón (1-3).

Precisamente ese buen desempeño deben ratificarlo a partir del próximo sábado, cuando se midan a Saprissa en el Estadio Ricardo Saprissa, el miércoles siguiente a Limón en el Juan Gobán y finalizarán su "gira" en el Ebal Rodríguez, ante el Santos de Guápiles.

Tanto el técnico Hernán Medford, como los integrantes del plantel rojiamarillo tienen claro que al ceder un empate frente a los santistas (0-0) en el primer juego de la liguilla, es más que una obligación sumar como visitantes, de lo contrario sus aspiraciones de forzar a una final se verían comprometidas a corto plazo.

El volante José Miguel Cubero comentó que es claro que los números les avalan cuando juegan en condición de visita y precisamente deben demostrar porqué esas cifras están a su favor.

"Siempre he dicho que si los números están a favor es por algo. Hicimos las cosas bien fuera de casa y ahora es necesario repetirlo en estas instancias. Es cierto que es un torneo aparte, pero tenemos claro cuál es nuestro norte. Tampoco es que vamos a volvernos locos a ir a buscar el partido desde el primer minuto, porque estos partidos son de detalles", comentó Cubero.

El mediocampista florense, quien se recuperó de una lesión en la rodilla derecha, indicó que en su primer compromiso fuera de casa ante los morados deben estar atentos a no cometer errores.

"La presión de jugar afuera no nos asusta ni incomoda, somos jugadores maduros, conscientes de la situación y que debemos ir de visita a puntuar. En este primer partido a Saprissa le faltan jugadores importantes (Julio Cascante y Mariano Torres), por lo que debemos sacarle provecho a esas situaciones, porque igual las visitas a Limón y Guápiles serán más complicadas", añadió Cubero.

Por su parte, el defensor José Mena indicó que la cuadrangular está diseñada así, por lo que deben enfrentarla y sacarle el mayor provecho a sus encuentros fuera del Rosabal Cordero.

"De visita nos ha ido bien, tenemos que hacer valer esa situación que nos favorece, esa confianza para sacar los resultados. Hay que trabajar extra todos los detalles de los partidos. Para nosotros es un reto que nos motiva, conocemos la calidad que tienen ellos, por lo que es necesario hacer buenos partidos, empezando ante Saprissa", manifestó Mena.

El zaguero añadió que igualmente con el cuerpo médico del Team vienen preparando sus dos visitas al Caribe, las cuales serán en horas de la tarde y donde deben llegar con una buena hidratación y una buena alimentación para evitar el desgaste, más aún que hay solo cuatro días de diferencia entre ambos duelos.

En la conferencia de prensa del pasado jueves, Medford, técnico del cuadro rojiamarillo, había sido claro al decir que no le parecía justo que el segundo lugar del torneo regular jugara tres partidos seguidos de visita, pero igual no se podía hacer nada porque así estaba estipulado en el reglamento.

"Eso no lo entiendo y es lo que puedo criticar de este calendario. Para mí debería ser lo justo, jugar uno de local y otro de visita, pero bueno, no es excusa. Que no vengan a decirme otro equipo que le gustaría jugar tres partidos seguidos afuera, porque sería un cuento y la mentira más grande, estoy seguro de que ninguno lo escogería, pero bueno, vamos con todo y como dije, tampoco es excusa y así hay que jugarlo, no hay de otra", explicó Medford en la conferencia.











