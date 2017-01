Herediano solicita que se repita partido ante Belén

El futbolista Randy Taylor recibió dos amarillas, pero no fue expulsado por el árbitro. La dirigencia florense se basaría en el reglamento de FIFA, y no en el de Unafut, para solicitar reprogramación del cotejo por este error

La dirigencia de Herediano solicitó ante la Unafut la anulación del partido ante Belén y que sea reprogramado, luego de que el jugador Randy Taylor recibió dos amarillas, pero no fue expulsado por el árbitro Adrián Chinchilla en el compromiso que se disputó el pasado sábado en el Estadio Rosabal Cordero.

Herediano realizó dicha petición al Consejo Director, el Comité de Competición y el Tribunal Disciplinario de Unafut.

Orlando Moreira, dirigente florense, confirmó que el gerente Jafet Soto realizó este pedido, con base en un artículo del reglamento de FIFA que permitiría la anulación, luego de un error de este tipo.

"El fallo del árbitro va en contra del reglamento de FIFA, pues no es nada de apreciación, sino que es un claro error durante el partido. Lo que se pretende es la nulidad del partido y reprogramarlo", explicó Moreira.

Herediano se basaría en lo que dice FIFA para presentar el reclamo y no en el reglamento de Unafut, ya que en este último no se menciona nada con respecto a una suspensión de este tipo.

Soto explicó a radio Monumental que se interpondrá la solicitud con base en los artículos 27 y 31 bis del Código Disciplinario de FIFA, aunque no hacen referencia directa a un caso como el ocurrido el sábado en el Rosabal.

El 27 se titula "Anulación del resultado de un partido" y explica lo siguiente: "Se anula el resultado de un partido cuando el obtenido en el terreno de juego no se tiene en cuenta".

Mientras, el 31 bis hace referencia a la "Repetición de un partido". El texto menciona que "un partido podrá volver a jugarse si no se disputó o si no pudo jugarse íntegramente por otro motivo que no sea de fuerza mayor, sino debido al comportamiento de un equipo o a un comportamiento del cual es responsable la asociación o el club".