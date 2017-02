Herediano pierde su poderío en casa

En cinco partidos de local perdió siete de 15 puntos

Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

El Team perdió más puntos en casa en cinco partidos como local en el Torneo de Verano del 2017 que en los restantes 27 juegos disputó entre el Verano e Invierno 2016.

En la actual campaña los florenses suman en casa dos victorias, dos empates y una derrota (ante Limón 0-1). Con ocho puntos de 15 disputados, tienen un rendimiento del 53% en el Rosabal.

En el Invierno 2016, los rojiamarillos jugaron 14 duelos en casa, sumaros 12 victorias e igualaron en dos ocasiones, dejándose 38 unidades de 42 posibles, para un 90% derendimiento. Dejaron ir tan solo cuatro puntos.

En el Verano 2016, los florenses, incluyendo la fase de semifinales, también sumaron 12 triunfos en casa, dos de ellos en el Coyella Fonseca de Guadalupe, pero solo cedieron un empate. Ganaron 37 unidades de 39, para un 95% de rendimiento.

El volante Elías Aguilar comentó que la falta de efectividad les está pasando factura y es necesario corregir diferentes errores en casa.

“Hay que poner las barbas en remojo, no estamos siendo lo suficientemente contundentes, hay que trabajar para volver al éxito que hemos tenido en los torneos anteriores. Nos duele mucho esta derrota, pero Limón nos ganó bien, hay que darle méritos y volver al trabajo pensando en el duelo ante Carmelita”, expresó Aguilar.

Jorge Alejandro Castro indicó que no se debe hacer drama y que tuvieron un partido para el olvido; sin embargo, confía en que lograrán recuperarse y seguir siendo sólidos en casa.

“Es cierto que teníamos más de 30 partidos de no perder en casa, pero este equipo lo conforman humanos y no nos salieron las cosas. Al Rosabal Cordero los equipos vienen muy defensivos y aunque nosotros salimos a proponer siempre se complican. No vamos a echarnos a morir, hay que tener calma”, sentenció Castro.

Por su parte, el volante Rándall Azofeifa considera que deben mantener la ecuanimidad y tratar de corregir los errores en que han incurrido en casa.

“En muchas ocasiones, el ir tan desbocados al ataque no es lo mejor. Creo que son detalles los que nos hace no conseguir los puntos, pero tan bien es cierto que el torneo es muy estrecho tanto en la parte alta de la tabla como abajo. Sin embargo, somos conscientes de que debemos mejorar algunas cosas como la fineza en el último cuarto de cancha. No debemos volvernos locos cuando hay presión”, sentenció Azofeifa.