Saprissa saca oro puro al derrotar a Herediano en el Rosabal Cordero

El Deportivo Saprissa supo aguantar y golpeó en el momento justo, gracias al tanto de Daniel Colindres, quien aprovechó un contragolpe y un fallo de Heyrrel Saravia para poner a ganar a los morados en el minuto 84, en un duelo clave.

El gane de la S le permitió igualar en puntos a los rojiamarillos en la primera posición de la cuadrangular con ocho puntos y ahora todo se tendrá que definir por gol diferencia en la última jornada.

El juego inició con mucha mesura por parte de los dos planteles, quienes se enfocaron en una lucha en la zona media por apoderarse de la pelota. Fue hasta el minuto 10 cuando llegó el primer intento por parte del Team, Keyner Brown ganó de cabeza, pero su disparo se fue desviado.

El volante Óscar Esteban Granados fue el segundo en intentar en el 13', no obstante su disparo no encontró el arco nunca. Los dueños de casa lograron ganar terreno en el primer cuarto de hora y limitan a los tibaseños, quienes no logran armar jugadas de combinación.

El conjunto visitante finalmente ofendió en el 21'. Daniel Colindres robó un balón en salida y sacó un disparo que se estrelló en el vertical izquierdo del arquero Leonel Moreira. La acción le dio confianza a los saprissistas y en el 23' Fabrizio Ronchetti también probó, aunque falló en la dirección.

El empeño por no dar espacios llevó a los dos equipos a recurrir constantemente a las faltas para frenar al rival. En media hora de juego los clubes registran 21 infracciones.

En el 42' se vivió la acción más peligrosa, tras un remate de José Leitón desde el costado izquierdo, que obligó a Dany Carvajal a emplearse a fondo para mantener el cero en el cierre de la primera mitad.

La segunda parte inició muy similar, con lucha y entrega en todos los sectores de la cancha, pero sin traducir ese esfuerzo en ocasiones de peligro.

Fue hasta en el 65' cuando uno de los dos clubes logró acercarse a la portería. Esteban Granados ganó de cabeza, tras un tiro libre desde la izquierda y Carvajal tuvo que aparecer para negar la celebración de los florenses.

Pese a la maraña en la que entró el duelo los tibaseños se encontraron con una ocasión en el 84' y Daniel Colindres no perdonó. El atacante aprovecó un servicio filtrado de Ulises Segura y un error de Heyrrel Saravia para manadar la pelota al fondo de las redes y poner a ganar a su equipo.

Alineaciones:

Herediano: Leonel Moreira, José Mena, Leonardo González, Keyner Brown, Pablo Salazar, Johnny Acosta, Esteban Granados, Heyrrel Saravia, José Leitón, Julio César Pardini y Jorge Alejandro Castro. DT Hernán Medford.

Saprissa: Dany Carvajal, Jordan Smith, Heiner Mora, Julio Cascante, Joseph Mora, Jaylon Hadden, Jaikel Medina, Marvin Angulo, Ulises Segura, Fabrizio Ronchetti y Daniel Colindres. DT: Carlos Watson.











