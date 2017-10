Herediano puede amarrar su boleto a la final esta misma semana

Herediano goza y se da un banquete mientras el resto de equipos corren por sus objetivos. Los florenses acumulan 17 fechas invictos en el Apertura (20 sumando el torneo anterior), son líderes con ocho puntos de ventaja, ya clasificaron a la cuadrangular y están tan sobrados que esta misma semana podrían amarrar su lugar en la final.

Al torneo le restan 15 unidades por disputarse, pero si el Team acumula al menos cuatro puntos en total en los duelos de miércoles y domingo y Saprissa (segundo lugar) pierde como mínimo cuatro en sus dos choques, todo estará definido.

Un aspecto a favor para los rojiamarillos es que en la fecha 18 reciben a la UCR, mientras que los morados visitarán a Grecia. Además, el fin de semana el campeón viajará a suelo tibaseño y todo lo que logre sumar ante su escolta se le restará a la S, club que aspira a bajar al actual monarca, pese a que depende de una racha negativa de su rival.

Lea también: Seis jugadores conforman la columna vertebral del Herediano de Hernán Medford

Si bien es cierto, los dirigidos por Hernán Medford no dependerán de nadie con solo sumar ocho puntos más en el Apertura y así tendían lugar fijo en una eventual serie por el cetro, todo podría adelantarse para las dos fechas que siguen.

Ante esto, ¿cuáles son los escenarios que le aseguran a Herediano la final esta semana?

El primero se daría si los florenses derrotan a la UCR y luego empatan con Saprissa, mientras que los morados igualan este jueves con Grecia o caen.

Le puede interesar: Y otro gol y otro gol... Así van José Guillermo Ortiz y Rándall Azofeifa con Herediano

Otra alternativa sería si el Team divide honores con la U y posteriormente se imponen en la Cueva, en combinación con un triunfo antes de la S frente al club de Wálter Centeno o la derrota.

Todo lo anterior quedaría sin valor si los rojiamarillos muerden el polvo en Tibás. También se vendría abajo si los universitarios acaban con el invicto de su oponente de turno. Estos panoramas alargarían la espera de Medford y sus futbolistas por amarrar la cima.

El actual campeón nacional aspira a llevarse todo lo más pronto posible y para nada contempla flaquear o dejar ir el primer lugar. El equipo que haga más puntos sumando la fase regular y la cuadrangular también se garantiza cerrar la final en casa, premio que también quieren.

"No hay nada mejor que ganar y estar en el primer lugar; es el top de los objetivos. La meta a largo plazo es buscar el campeonato y a mediano plazo es el liderato. Ya clasificamos, así que vamos paso a paso. Mientras lo llevemos así, iremos haciendo historia. Ahora nuestra meta es lograr el primer lugar y mientras numéricamente no lo tengamos, no podemos confiarnos", señaló el timonel.

Por su parte, en el Monstruo apuntan a lograr lo que parece poco predecible. Los saprissistas se propusieron no dejar un solo punto en su visita a los griegos, en casa con Herediano, en su visita a Guadalupe y Liberia y en la Cueva frente a Santos.

"En esta ocasión nos toca estar un poco más abajo, pero el objetivo grupal es clasificar y ya por estar ahí es un torneo aparte, en el que Saprissa siempre es el más fuerte. Si sacamos todos los partidos que nos quedan hay posibilidades. No sabemos si Herediano va a ganar, empatar o perder. De nuestra parte es puntuar y si se da, muy contentos, si no, afrontarlo de buena manera para cuando nos midamos en la cuadrangular", manifestó David Ramírez.

Lea: La película Herediano-Cartaginés tuvo el desenlace conocido

Actualmente, los florenses encabezan la tabla con 43 puntos, los morados les siguen con 35, Pérez Zeledón es tercero con 27 y los guapileños son cuartos con 25.

Al monarca costarricense le queda recibir a los académicos, viajar a suelo morado y a Pérez. Además, recibirán a los santistas y cerrarán visitando a Carmelita. Carlos Watson y su planilla esperan que se dé un fallo en alguno de estos choques y así aprovechar.

"Se vienen dos partidos muy importantes para nosotros (Grecia y Herediano). Queremos y tenemos la fe de que podemos alcanzar el liderato, así que vamos a hacer todo lo que podamos por esto. Vamos a seguir creciendo, debemos confiar en nosotros y tener fe de que podemos alcanzar el objetivo, porque quedan cinco partidos y le podemos descontar puntos a Herediano", concluyó Mariano Torres.

Colaboraron: Steven Oviedo y Daniel Jiménez