Herediano no tendrá ante Saprissa a los artífices del 57% de sus goles

Elías y Jairo no estarán ante Saprissa por sanción

Redacción

Las ausencias de Elías Aguilar y Jairo Arrieta para el juego de este miércoles ante Saprissa (8 p. m.) suponen más que un dilema para el Club Sport Herediano.

Ambos futbolistas significan piezas angulares en su producción ofensiva.

La relevancia de los jugadores citados es alta para el Team ya que ellos han participado directamente en el 57% de las anotaciones del club.

Entre Arrieta y Elías hay 20 goles de los 47 que tienen los florenses, además, han asistido en otras seis dianas a compañeros de equipo.

La diferencia que marcan se volvió más significativa en la etapa cuadrangular ya que, de las seis anotaciones conseguidas, ellos intervinieron en cuatro. Elías anotó un par de veces, sirvió un tanto y Jairo anotó en una oportunidad, lo que incrementa su cuota al 66% de los tantos florenses en esta fase.

El volante no estará contra Saprissa tras ser castigado con tres partidos, según el Tribunal Disciplinario, por insultar al árbitro Keylor Herrera en el juego en Tibás, el pasado 28 de abril.

Mientras, el delantero acumuló cinco tarjetas amarillas frente a Santos, el domingo anterior, y purgará un duelo, precisamente frente a la S .

¿Hay solución? Rándall Azofeifa considera que el plantel herediano es amplio y por ende el técnico, Hernán Medford, tiene de dónde echar mano.

“Somos un equipo, hay planilla suficiente, yo personalmente creo, y en el fútbol siempre es así, que no hay indispensables. (...) En los equipos no hay estrellas, hay jugadores importantes pero si no está Elías está Leitón, si no está Jairo está el Tanque (Jorge Alejandro Castro) o Mambo (Víctor Núñez)”, respondió el capitán.

No obstante, las cifras agrietan el argumento de Azofeifa, ya que los hombres que citó no han sido tan productivos en la zona ofensiva del club.

Castro no ha hecho un gol en en 18 cotejos, Núñez tiene tres tantos en 16 juegos y Leitón registra la misma cantidad de perforaciones en 19 encuentros.

Precisamente, Azofeifa es el tercer mejor artillero del Team detrás de Aguilar y Arrieta.

Rándall recalcó que ante las bajas es la parte colectiva la que resuelve un duelo como el de esta noche en el Rosabal.

“En una planilla como la del Herediano siempre habrá material para suplir a cualquiera (...) Si Elías no está puede tomarse como una baja sensible, pero confiamos en lo que hay aquí, el ejemplo está demostrado. Al final, importa que juguemos como un equipo”, apuntó.

Herediano puede amarrar este miércoles la final si derrota a Saprissa y Santos no triunfa en su visita a Limón (a las 3 p. m.). Los florenses lideran la cuadrangular, con 8 puntos, seguidos de santistas y morados, con cinco; cierra la Tromba, con tres.











